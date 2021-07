Al festival Gambe all'Aria arriva Farfilò con la scrittrice Cristina Bellemo

La libreria Farfilò porta a Villa Buri "Farfilò d'estate", incontri con l’autore.

Giovedì 15 luglio dalle ore 21.00 sarà presente la nota scrittrice Cristina Bellemo, vincitrice del Premio Andersen di quest'anno come miglior scrittrice con il libro "Il paese degli elenchi", illustrato da Andrea Antinori (Topipittori).

Giornalista da vent’anni per diverse testate, è direttrice responsabile de L’AbBeCedario, notiziario di A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Autrice di vari libri, ha vinto numerosi premi letterari, tra i quali, con "La leggerezza perduta", il Trofeo Baia delle favole nell’ambito del Premio Andersen.

Da anni incontra bambini e adulti, raccontando la sua passione per le storie e per la magia irresistibile della narrazione. Salpa spesso per viaggi imprevedibili: il suo bagaglio è un carrettino pieno di libri, oggetti che suonano e carabattole.

Biglietti: 5 euro

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

