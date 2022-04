Pasqua al Ristorante Amistà. Il pranzo della tradizione incontra la creatività dello chef Mattia Bianchi

La Pasqua è una delle ricorrenze più sentite e ognuno ha il proprio modo per festeggiarla. Una scampagnata insieme agli amici più cari o un raccolto pranzo in famiglia: l’importante è rispettare la tradizione. Mattia Bianchi, chef del Ristorante Amistà (1 Stella Michelin) all’interno del Byblos Art Hotel Villa Amistà, ha pensato a un menù speciale l’occasione, mescolando l’amore per il territorio veneto e le sue materie prime con la creatività che lo contraddistingue, dando vita a una proposta gourmet anche per il tradizionale pranzo pasquale i cui i piatti iconici, come l’uovo e l’agnello, verranno raccontati attraverso rivisitazioni che ne esalteranno profumi e sapori.

Il menu, di quattro portate, si aprirà con “Il benvenuto di Villa Amistà”, proseguirà con “Uovo di gallina, asparagi verdi e monte veronese stravecchio” e “Risotto tradizionale, bruscandoli e sumac” (antica spezia mediorientale dal sapore leggermente acidulo). Come secondo piatto “Tenerezza di agnello del Monte Baldo, carciofi e anacardi” e per concludere “Torta delle rose e zabaione al moscato” e piccola pasticceria ad accompagnare il caffè.

Informazioni e contatti

Costo: 90 euro a persona, bevande escluse.

Web: https://www.ristoranteamista.it/.