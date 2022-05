Food truck e intrattenimento con Vigasio street food

Vigasio street food è in programma dal 2 al 5 giugno 2022 in Piazzale dei Fanti a Vigasio.

Giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 12 alle 24.

La carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a Vigasio, con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti.

Ingresso gratuito.

Inforrmazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events