Viaggio al centro della birra: l'aperitivo letterario a Verona

Sabato 4 dicembre viene a trovarci un amico: Matteo Malacaria, valoroso samurai della famiglia The Drunken Duck/Spaccisti Birrai. Matteo ha scritto un libro incentrato sulla birra artigianale americana e gli abbiamo chiesto di presentarvelo al Pub.

Sabato 4 dicembre, a partire dalle 18.30, sarà a vostra disposizione per un'oretta di chiacchiere, spiegarvi la genesi del libro e i folli retroscena di una luna di miele di un anno intorno al mondo, zaino in spalla. Chi vorrà potrà acquistare una copia e farsi lasciare un autografo con la birra.



Per calarvi al meglio nell'atmosfera del viaggio attaccheremo alla spina (anche in lattina) qualche birra in stile ????????. Insomma, allacciate le cinture: si parte per un "Viaggio al centro della birra" come dichiara il titolo!

Prenotazione consigliata. Ricordate il passaporto altrimenti non si decolla.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/santamariacraftpub.