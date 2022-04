SABATO 9 APRILE ALLE ORE 20.45 la Compagnia Teatrale TRIXTRAGOS sarà in scena TEATRO BLU di Borgo Roma (piazza Giovanni XXII ? Verona) con lo spettacolo: "VI PIACE IL TEATRO?" - Una compagnia di attori allo sbaraglio cerca di mettere in scena l'"Amleto", ma con quali risultati?!

Divertente spettacolo INTERATTIVO presentato come un laboratorio-spettacolo in cui gli attori mettono in scena se stessi in uno stimolante esperimento di teatro nel teatro e anche il PUBBLICO potrà essere protagonista, se lo vorrà, avendo spazio per intervenire raccontando cos?è per lui il teatro.

La squadra di attori e tecnici che prendono parte allo spettacolo è costituito da: Alessandra Bortolazzi, Olivia Bragantini, Elena Burri, Elia Ceschi, Neil Ceschi, Fabrice Dainelli, Patrizia Guerzoni, Nunzia Messina, Dante Orlandi, Mia Pozzi, Luigi Turri, Tristana Vitzizzai.