Vespri in cattedrale: meditazioni musicali per prepararsi a vivere il Natale

Quattro meditazioni musicali per prepararsi a vivere il Natale, accompagnati dal maestoso suono degli organi e immersi nella bellezza della Cattedrale di Verona. Torna, sabato 2 dicembre, la rassegna Vespri in Cattedrale, organizzata dal Conservatorio di Verona E. F. Dall’Abaco, in collaborazione con Fondazione Cariverona e la Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Il ciclo di appuntamenti - giunto alla quinta edizione - propone, per tutti i sabati di Avvento, concerti a ingresso gratuito con inizio alle 17.30 e una durata di circa 45 minuti. Protagonisti i giovani talenti dell’ateneo musicale veronese, che si cimenteranno nell’esecuzione pubblica di un repertorio da concerto. Ad accompagnarli saranno diversi ensemble vocali (ad esclusione di sabato 2 dicembre) per un’esperienza musicale immersiva e a 360 gradi.

L’iniziativa darà ai partecipanti l’opportunità di ascoltare il potente timbro degli organi della Cattedrale, restaurati anche grazie al contributo di Fondazione Cariverona. L’organo Farinati (cantoria di sinistra, in cornu evangelii) è un’opera originale del 1909 del veronese Domenico Farinati (1857-1942), allievo dell’organaro inglese William George Trice (1847-1918) al quale viene attribuita l’introduzione della versione moderna dello strumento in Italia. L’organo Formentelli (cantoria di destra in cornu epistulae, di mole antegnatiana) è stato invece restaurato a inizio anni Novanta da Barthelemy Formentelli, su un progetto del XVI secolo.

Il programma dei concerti

Sabato 2 dicembre 2023

Francesco Botti, organo Farinati

Sabato 9 dicembre 2023

Denis Barezzani, organo Farinati

Ensemble vocale diretto da Paolo de Zen

Sabato 16 dicembre 2023

Massimiliano Bianchi, organo Formentelli

Matteo Dal Cero, organo Farinati

Schola gregoriana diretta da Margherita Dalla Vecchia

Sabato 23 dicembre 2023

Marco Favotto, organo Farinati

Matteo Murari, chitarra

Ensemble vocale diretto da Federico Zandonà

La seconda parte della rassegna Vespri in Cattedrale si terrà nei quattro sabati di febbraio 2024 (3, 10, 17, 24), sempre alle 17.30.