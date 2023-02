Una domenica a Veronetta e alla Santa Marta 

L'università di Verona apre le porte della Provianda della Santa Marta, domenica 12 febbraio, aderendo all'iniziativa indetta dal Comune "Una domenica a Veronetta", offrendo a visitatori e visitatrici, dalle 9 alle 18, quattro visite guidate gratuite, su prenotazione.

Due sono le visite dedicate alla scoperta della storia dell'ex provianda austriaca ora sede del polo universitario di area economica "Santa Marta. Storie e percorsi", una alle 10.30 condotta da Daniela Brunelli, direttrice del Sistema bibliotecario di ateneo e una alle 16.30 condotta da Maria Luisa Ferrari, docente di storia economica e curatrice del volume “Santa Marta. Passato e presente”. Per entrambe le visite il ritrovo è in aula SMT06.

Alle 11.30 partirà la visita guidata, a cura di Silvia Concari e Angelica Rivetti dell'associazione culturale Urbs Picta, dedicata alla mostra d'arte contemporanea Contemporanee/ Contemporanei , che espone le opere di giovani artisti e artisti della collezione AgiVerona. Il ritrovo sarà all'entrata di Santa Marta.

Infine, alle 15.30, si terrà la visita guidata alla mostra Stem Passion - Un viaggio ispirato da donne nella scienza, allestita sempre negli spazi di Santa Marta e in quelli del Polo Zanotto fino al 22 febbraio, a cura delle autrici della mostra Elisabetta Citterio, biologa molecolare e fotografa e Claudia Cagliano, docente e consulente di comunicazione. Un viaggio per immagini fotografiche, parole e suoni nell'affascinante mondo delle Scienze della Vita, che mette in luce il contributo di eccellenza, passione e leadership femminile, celebrando i successi di grandi scienziate italiane e internazionali. L’inaugurazione della mostra dedicata alle donne nella scienza si terrà proprio domenica 12 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, che cade l’11 febbraio. La mostra sarà visitabile fino al 22 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.