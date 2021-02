"Veronesi illustri", in streaming nuovo focus su Pietro Rotari

Riprendono, in modalità online, le lezioni dedicate ai "Veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia". L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona. Gli incontri, in ottemperanza alle misure anticontagio, si svolgono esclusivamente nella nuova modalità in streaming.

Domani, martedì 9 febbraio alle ore 17.30, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna 2021. Al centro della lezione il pittore veronese Pietro Rotari, raccontato dalla docente Giulia Adami del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona. Per partecipare basterà collegarsi al sito https://www. societaletteraria.it/ streamingvideo/ .