Silvia Curtoni Verza: veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia

Proseguono, in modalità online, le lezioni dedicate ai "Veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia". L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona. Gli incontri, in ottemperanza alle misure anticontagio, si svolgono esclusivamente in modalità streaming.

Martedì 23 marzo, alle ore 17.30, si recupererà l’approfondimento dedicato alla letterata e viaggiatrice Silvia Curtoni Verza, saltato ad inizio marzo per problemi tecnici. Il terzo appuntamento della rassegna sarà tenuto dal docente Corrado Viola del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona. Un vero e proprio focus sulla vita e le ‘imprese’ della veronese vissuta tra il 1751 e il 1835. Per partecipare basterà collegarsi attraverso il link https://www.societaletteraria. it/streamingvideo/.

Sarà possibile riascoltare l'evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it.