Veronesi illustri: il focus dedicato a Felicita Bevilacqua La Masa

Proseguono, in modalità online, le lezioni dedicate ai "Veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia". L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona. Gli incontri, in ottemperanza alle misure anticontagio, si svolgono esclusivamente in modalità streaming.

Martedì 20 aprile, alle ore 17.30, si terrà il quinto appuntamento della rassegna. L'incontro sarà l'occasione per approfondire la figura della mecenate italiana Felicita Bevilacqua La Masa (Verona 1822- Venezia 1899), che fu infermiera per i soldati della Repubblica Romana. La lezione sarà tenuta dalla prof.ssa Elena Sodini, già collaboratrice del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona.

Informazioni e contatti

Per partecipare basterà collegarsi attraverso il link https://www.societaletteraria. it/streamingvideo/.

Sarà possibile riascoltare l'evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it.