Verona yoga & benessere Festival nel castello di Montorio. Domenica 18 giugno dalle ore 10.30 alle 21.30, con INGRESSO A QUALSIASI ORA PREVIA PRENOTAZIONE AL 340 8750609 (wp). Verona Yoga Festival & Benessere ritorna dopo una pausa, a grande richiesta, per rivivere nuove esperienze nell'armonia e nella condivisione con lo YOGA nobile e diverse discipline per una giornata intensa di gioia e relax!

Circondati e protetti dalle antiche mura del CASTELLO di MONTORIO (Verona) sul bellissimo prato, immersi in un contesto storico ed energetico dalle mistiche energie, un evento da non perdere per gli amanti dello yoga e non solo.

Il programma:

4 differenti stili YOGA (Hatha, Ratna, Vinyasa, Raja) adatti a tutti, da praticare in sessioni di 60 min ciascuna suddivise in 2 sessioni al mattino e 2 al pomeriggio. ATTENZIONE: I nomi degli INSEGNANTI e gli orari delle lezioni saranno comunicati a breve e aggiornati sul presente programma.

Sessioni di Mindfulness, campane tibetane, cerchio di tamburi

BioDanza

ACRO YOGA libere sessioni

Speciale novità: La BLACK HOLE experience! Osserva e Ascolta attraverso il "buio" - Percorso Emozionale-Sensoriale guidato.

Piccolo mercatino etnico-olistico artigianale dove trovare incensi, mala, campane tibetane, cristalli, gioielli etnici, pashmine, macramè, creazioni artigianali, prodotti per la salute e il benessere...

Trattamenti olistici sul prato (offerta libera)

CONCERTO ANCESTRALE di GONG del Solstizio (inizio ore 20)

Chiusura festival ore 21.30

COSTO INGRESSO: attività, concerto di gong e iscrizione associazione tutto incluso.

OPZIONI PAGAMENTO:

SCONTATO ONLINE, acquisto anticipato eventbrite oppure tramite bonifico: 25 euro, link per pagamento online: https://www.eventbrite.com/.../biglietti-verona-yoga...

PREZZO INTERO: Pagamento all'arrivo (previa prenotazione anticipata): 30 euro

Bambini sotto i 14 anni 10 euro.

I cani sono ammessi solo se non abbaiano, tranquilli e custoditi. È possibile accedere al Festival in ogni momento e partecipare alle attività liberamente.

All'interno del Castello è richiesto un comportamento coerente con lo spirito meditativo che la giornata richiede. È possibile portarsi qualcosa di leggero da mangiare (frutta, acqua) ma non è consentito fare pic-nic. All'interno del Castello è presente un ben fornito BAR e saranno preparati panini, piatti Vegetariani e Veg per l'occasione.

IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARA' RIMANDATO A DOMENICA 2 LUGLIO. L'Evento è RISERVATO ai soci dell'associazione culturale 432 di Verona. È possibile iscriversi in qualsiasi momento, anche direttamente all'arrivo. Tessera compresa nel contributo d'ingresso.