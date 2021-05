A Verona tornano le visite guidate alla scoperta della Biblioteca Capitolare

«In questi mesi di chiusura abbiamo pensato ad una nuova modalità di visita, per farvi scoprire più da vicino il prezioso patrimonio della Biblioteca ancora oggi funzionante più antica al mondo!». Il percorso inizierà nel grande salone monumentale “Arcidiacono Pacifico”, nel quale verrà narrata la storia della Biblioteca, per poi proseguire nella sala “Rateriana”: un tempo destinata a sala consultazione per gli studiosi, oggi riallestita per farvi conoscere da vicino alcuni dei manoscritti e testi a stampa antichi conservati in Biblioteca.

Visite guidate da lunedì 10 maggio, ogni lunedì, venerdì e sabato ore 11; giovedì ore 12.30; domenica ore 15.30.

Costo biglietto

Intero 10 euro

Ridotto (ragazzi sotto i 14 anni) 5 euro

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 24 ore prima del giorno e orario scelto.

Informazioni e contatti

E-mail: info@bibliotecacapitolare.it

Tel: 331 594 69 61

Le visite guidate si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa per l’emergenza sanitaria in corso e verranno attivate con un numero minimo di 5 e un massimo di 20 partecipanti. Con il patrocinio del Comune di Verona.