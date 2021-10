"Culture visuali e linguaggi della contemporaneità", tutti gli incontri all'università di Verona

L’università di Verona diventa protagonista nella creazione d i uno spazio pubblico nel quale poter coltivare un dialo go e un confronto tra i molti linguaggi del nostro tempo per cercare un punto di contatto inconsueto con il mondo in trasformazione in cui viviamo. È una sfida che cerca di dare una risposta alla necessità di una alleanza tra linguaggi differenti e differenti discipline. L’incontro tra questi linguaggi offrirà la possibilità di un’apertura verso il mondo, mettendo a fuoco nuovi strumenti di conoscenza e nuove forme di partecipazione.

Il Polo Santa Marta farà da cornice al ciclo di cinque incontri dal titolo “Culture visuali e linguaggi della contemporaneità”, accogliendo, dal 6 ottobre al 5 novembre, artisti e artiste, musicisti e pensatori che prop orranno la loro visione del mondo contemporaneo e illustreranno su quali chiavi di lettura hanno fondato la loro ricerca per affrontare il mondo di oggi e quello di domani. Attraverso dialoghi, riflessioni e confronti gli ospiti, insieme a docenti di ateneo, trasporteranno il pubblico nei nuovi immaginari che la loro riflessione e creatività rendono possibili.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 6 ottobre, alle 11, nell’aula SMT2 del Polo Santa Marta, sarà lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, in dialogo con Federico Leoni, docente di Filosofia morale in ateneo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17, sarà la film maker Anna Marziano a raccontare la sua visione del mondo, dialogando con Gianluca Solla, docente di Filosofia teoretica in ateneo.

Venerdì 8 ottobre, alle 10, nell’aula SMT3 interverranno il direttore d’orchestra Tito Ceccherini e il pianista Maurizio Baglini, con i docenti di ateneo Markus Ophaelders e Pier Alberto Porceddu Cilione. Gli appuntamenti proseguiranno poi nelle settimane successive, con l’artista Adrian Paci che il 13 ottobre, alle 15, nell’aula SMT2 dialogherà con i docenti Gianluca Solla e Nicola Turrini, a chiudere il ciclo sarà lo psicoanalista Vittorio Lingiardi, il 5 novembre alle 11, nell’aula SMT11, con il direttore del dipartimento di Scienze umane Riccardo Panattoni.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Contemporanea.

Gli incontri sono rivolti a studenti e studentesse e a cittadini e cittadine. Ingresso solo su prenotazione a questo link. Posti limitati. È possibile accedere solo se in possesso di Green Pass in corso di validità.