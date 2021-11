Al Teatro Blu in Borgo Roma uno spettacolo di poesie e canzoni in omaggio alla donna

Canzoni, poesie e testimonianze dal vivo. Sarà un mix di emozioni lo spettacolo che la quinta Circoscrizione promuove in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per domenica 28 novembre alle ore 17 al teatro Blu adiacente la Chiesa di Cristo Lavoratore a Borgo Roma, con l’evento ‘Per te Donna’, un percorso musicale e letterario appositamente ideato per celebrare la bellezza, la ricchezza, il rispetto e tanti altri sentimenti positivi nei confronti dell’universo femminile.

Durante la serata si alterneranno momenti musicali, di recitazione e danza. Le canzoni saranno interpretate dalla cantautrice trevigiana Tea Righi, al poeta veronese Maurizio Pedrini spetterà l’interpretazione poetica di testi noti e delle sue ultime composizioni. Sul palco ci saranno anche il pianista Michele Venturi e la performer Francesca Ferrazzi. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Art Dimension in collaborazione con il Circolo Noi gesù Divino Lavoratore e lo Studio Verona Comunica, sostiene la preziosa attività dell’associazione Volontarie del Telefono Rosa di Verona.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si accede con Green pass.

Lo spettacolo è stata presentato oggi in municipio dal presidente della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara con il consigliere Giorgio Pizzighella e il poeta Maurizio Pedrini.

«Cerchiamo di offrire ai cittadini proposte stimolanti e occasioni di svago – ha detto Dilara-. Lo spettacolo al Teatro Blu affronta inoltre un tema di strettissima attualità e sostiene il prezioso lavoro del Telefono Rosa».