"Verona allo specchio", al via il nuovo progetto di palazzo Maffei con Luca Scarlini

Dalle sale del Museo affacciato su Piazza delle Erbe 10 racconti on line di e con Luca Scarlini, per scoprire le opere d’arte veronesi della prestigiosa collezione di Palazzo Maffei. Importanti artisti, botteghe e intellettuali veronesi saranno al centro delle narrazioni del saggista toscano, storico del teatro e affascinante divulgatore. Primo appuntamento il 26 marzo 2021 “L'annuncio del moderno: la visione di Altichiero”.

Funambolico, istrionico, straordinario narratore di storie, Luca Scarlini ci ha abituati alle sue incursioni e contaminazioni tra drammaturgia, letteratura, musica ed arte. Eppure ogni volta la sua capacità di affabulazione e la profondità dei suoi racconti riesce a stupire. Conto alla rovescia dunque per “Verona allo specchio” il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, che partirà il prossimo venerdì 26 marzo, affidato alla sagace narrazione di Scarlini. Una volta al mese lo storico del teatro, saggista e giornalista fiorentino, racconterà sui canali web del nuovo museo, storie, personaggi e vicende legate alle opere d’arte veronesi della Collezione Carlon, esposta dal febbraio del 2020 nel sorprendente edificio barocco di Piazza delle Erbe. “All’interno di Palazzo Maffei una storia dell’arte veronese attraverso storie che si sanno e altre che non si sanno”, oppure “un percorso di racconti in dieci puntate a cura di Luca Scarlini”, o ancora “una serie immaginaria sulla storia di Verona attraverso l'arte a cura di Luca Scarlini”: ognuno può scegliere la presentazione che più gli aggrada nell’ironico spot di Palazzo Maffei sulla nuova iniziativa.

In tempi di chiusure forzate e di privazione d’arte, anche la Casa Museo veronese - che ha affrontato il primo lockdown dopo soli 8 giorni dall’inaugurazione - ha voluto mantenere il dialogo con il pubblico, offrendo occasioni di approfondimento, conoscenza e scoperta connesse al proprio patrimonio d’arte e al percorso museale con le sue oltre 350 opere. Così mentre i video-racconti de “La scienza nascosta nell’arte”, realizzati con l’Università di Verona e il Teatro Stabile, proseguiranno fino a giugno puntando su capolavori della collezione come quelli di Balla, De Chirico, Leoncillo Leonardi, Gaspar Van Wittel e molti altri - a svelare quanto sapere scientifico si celi in essi - la serie “Verona allo specchio” farà luce su opere che rappresentano una peculiarità della raccolta, legate all’amore del collezionista per la sua città e il territorio.

«Mi piace – spiega Luca Scarlini - l’idea di poter raccontare dalle sale di questo bellissimo museo le opere, i paesaggi, gli artisti legati all’identità di questo luogo, che ha una sua forte specificità e una storia anche molto autonoma e distante da quella veneziana. Le opere diventano allora l’occasione di un viaggio alla scoperta di Verona e del Veneto, tra vedute, architetture, pittori e committenti che sicuramente affascineranno molti, come hanno fatto con me in questi trent’anni di frequentazione lavorativa». La prima puntata, il 26 marzo, sarà dedicata all’annuncio del moderno nella visione di Altichiero da Verona, artista a cavallo di due epoche, interprete del tempo antico, per i tramite del Petrarca e con riferimenti precisi a Giotto, ma capace di innovative riflessioni sulla prospettiva e l’architettura, che risultano modernissime, così come gli abiti dei protagonisti nelle storie bibliche da lui dipinte.

I prossimi appuntamenti

Il potere dell'arte: Giovanni Badile pittore e funzionario

L'anima del pendolo: Zenone Veronese tra Girolamo Dai Libri, Raffaello e Correggio

Bonifacio de Pitati e il Trionfo della Storia dell'Arte

Danza macabra: Jacopo Ligozzi interprete della Controriforma

Un istante dal barocco: Alessandro Turchi, detto L'orbetto

Simone Brentana o le seduzioni del colore

Giambettino Cignaroli: un artista e la sua Factory

Il lume di Verona: un ritratto di Scipione Maffei

Informazioni e contatti

I canali social del Museo per rimanere aggiornato su tutte le iniziative: