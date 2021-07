A Verona seconda tappa della "compagnia del suolo", la campagna per il check-up della chimica nei terreni agricoli

Arriva a Verona il ‘giro d’Italia’ alla ricerca della salute del suolo. Perché senza un suolo sano non ci sono cibi sani e acqua pulita. E invece i terreni sono un elemento trascurato sia dalla tutela di legge che dalle convenzioni internazionali. Nei campi, pesticidi, erbicidi e fertilizzanti lasciano tracce di sostanze chimiche di sintesi che minacciano la qualità dei raccolti, le acque di superficie e quelle sotterranee, la salute degli ecosistemi terrestri e acquatici.

Per parlare di salute dei suoli e di agricoltura sostenibile, il progetto Cambia la Terra (promosso da FederBio con Legambiente, Lipu, ISDE - Medici per l’ambiente, Slow Food e WWF) lancia la “La Compagnia del suolo”, una campagna di sensibilizzazione patrocinata dall’Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che traversa l’Italia da nord a sud in nove tappe, a partire dal 28 luglio fino alla prima metà di ottobre 2021.

Seconda tappa, Verona. Qui La Compagnia, composta da quattro persone (tre giovani esperti di comunicazione ambientale e un agronomo qualificato), si fermerà in un’azienda biologica e in una convenzionale, prelevando campioni di suolo che verranno poi esaminati da un laboratorio accreditato per verificare la presenza nei terreni di sostanze chimiche derivate dall’uso di insetticidi, diserbanti, fungicidi. I risultati delle analisi dei vari campioni di terreno saranno presentati e discussi in un evento finale che si terrà a Roma a inizio novembre. In coincidenza di questo prelievo, la Compagnia del Suolo organizza il secondo dei Dialoghi in piazza, un aperitivo bio cui parteciperanno Enrico Casarotti, Presidente AVeProBi e consigliere di FederBio; Mattia Giovannini, AVeProBi; Luigi Mariotti, del comitato di Marcia Stop Pesticidi; Luca Campagnari, apicoltore biologico; e Michela Cipriani, enologa dell'Unione Italiana Vini. Tema dell’incontro, “Suolo: esiste un rischio pesticidi?”.

La partecipazione all’aperitivo bio è gratuita, ma è necessario iscriversi qui. È prevista una partecipazione massima di 30 persone e l’ingresso sarò garantito in ordine di arrivo agli iscritti all’evento. In caso si superassero le iscrizioni, verrà inviato un messaggio che avverte dell’inserimento in lista di attesa. Segui il viaggio della Compagnia sul profilo ufficiale.





