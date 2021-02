Musei civici, torre dei Lamberti e funicolare: tutte le iniziative per San Valentino a Verona

In occasione della ricorrenza di San Valentino, il Comune di Verona - Assessorato alla Cultura propone alcune iniziative realizzate dai Musei, dalla Biblioteca Civica e dal settore Spettacolo. Il tema dell'amore, declinato in atmosfere e contenuti di grande impatto, sta alla base dei due progetti realizzati dal settore Spettacolo del Comune di Verona nell'ambito delle iniziative “Dante a Verona 1321 – 2021”:

il video La Verona di Dante con Francesca Barra e Claudio Santamaria.

con Francesca Barra e Claudio Santamaria. i podcast di Dante's Box.

Il programma

Biblioteca Civica

Video "La Biblioteca Civica e l’amore: un video per scoprire gli ex libris del fondo Pariani". La Biblioteca Civica ripropone sui social temi e spunti tratti dalla fortunata mostra "Terzo tra noi l'amore: ex libris dal fondo Pariani", allestita dal Comune di Verona nelle stanze della casa di Giulietta per “Verona in Love 2010” e curata da Carlotta Giardini. Si tratta di un modo per valorizzare un fondo particolare e articolato, messo insieme dal generale Alberto Pariani e confluito nelle collezioni della Biblioteca Civica di Verona nel 1959, che comprende numerosi ex libris, segni di riconoscimento apposti sui volumi che compongono una biblioteca.

Di varie forme e consistenza, il generale Pariani ne ha collezionati circa 2.500, realizzati da centinaia di artisti differenti, 85 italiani e più di 300 stranieri, operanti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, periodo particolarmente fecondo per questa singolare forma d’arte. Il video, realizzato da Francesca Borghesi e Maddalena Pizzighella, dipendenti della Cooperativa Coopculture presso la Biblioteca Civica, propone una selezione di ex libris caratterizzati da immagini ispirate all'amore, vere e proprie piccole opere d'arte, a partire dal catalogo realizzato per la mostra del 2010.

Musei Civici

Dal 10 al 12 febbraio scatteranno i biglietti di coppia. Non solo alla Torre dei Lamberti e alla Funicolare, ma anche a Museo di Castelvecchio, Casa di Giulietta, Museo di Storia Naturale e Galleria d'Arte Moderna si entrerà in due pagando un unico ticket. Come previsto dai decreti governativi i musei resteranno chiusi nel weekend, e quindi sabato 13 e domenica 14 febbraio. Ma si potranno visitare in streaming.

Il Museo di Castelvecchio, la Casa di Giulietta, il Museo di Storia Naturale e la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione saranno aperti al pubblico dal 10 al 12 febbraio e sarà dunque possibile visitarli con la formula paghi 1 ed entri in 2 (vai all'articolo dedicato sul portale dei Musei civici).

Saranno inoltre disponibili alcuni brevi video che, prendendo spunto dal tema dell’amore, faranno scoprire agli spettatori alcune preziose opere delle collezioni permanenti dei Musei:

Galleria d'Arte Moderna A. Forti Palazzo della Ragione - "Love too much" a cura di Patrizia Nuzzo. Nel video il tema dell'amore è declinato nelle sue molteplici sfumature attraverso le opere della collezione: un viaggio nelle diverse forme d'amore espresse dagli autori nei secoli.

Nel video il tema dell'amore è declinato nelle sue molteplici sfumature attraverso le opere della collezione: un viaggio nelle diverse forme d'amore espresse dagli autori nei secoli. Museo di Storia Naturale - "Amori pericolosi ". Leonardo Latella racconterà come le femmine di alcune lucciole si fingono amanti disponibili della specie del malcapitato maschio che invece viene divorato. "Amori impossibili tra piante e insetti: l'inganno delle orchidee". Sebastiano Andreatta ci farà scoprire come alcune orchidee si travestano da api per sedurre i bombi e usarli come trasportatori di polline. "Amore e morte nella preistoria". Massimo Saracino farà conoscere l’utilizzo delle sepolture bisome in epoca preistorica, un uomo e una donna inumati insieme in un gesto di affetto eterno.

Leonardo Latella racconterà come le femmine di alcune lucciole si fingono amanti disponibili della specie del malcapitato maschio che invece viene divorato. Sebastiano Andreatta ci farà scoprire come alcune orchidee si travestano da api per sedurre i bombi e usarli come trasportatori di polline. Massimo Saracino farà conoscere l’utilizzo delle sepolture bisome in epoca preistorica, un uomo e una donna inumati insieme in un gesto di affetto eterno. Centro Internazionale di Fotografia - “Fine di una storia: Michelangelo Antonioni e Monica Vitti”. Giusi Pasqualini presenterà una fotografia di Walter Mori della collezione dell’archivio del Centro Internazionale di Fotografia, che ritrae il regista e l’attrice sul set di Deserto Rosso, ultimo film girato insieme.

I video realizzati dai Musei Civici saranno disponibili on line dalle ore 18 di venerdì 12 febbraio.

Nel weekend di S. Valentino si terranno inoltre delle visite guidate in streaming dalla Casa di Giulietta: “In punta di piedi tra le stanze di Giulietta”. Appuntamenti dedicati alle scuole e ai privati, che potranno seguire comodamente in video un percorso di visita tra storia e leggenda.

Nelle giornate di venerdi 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio, un' operatrice didattica condurrà in visita alla casa di Giulietta, tra aneddoti e verità storiche. Venerdì 12 febbraio alle ore 11, la visita sarà realizzata per le scuole di ogni ordine e grado, mentre sabato13 alle ore 11 e domenica 14 febbraio alle ore 16, la visita è per tutti. Appuntamento gratuito con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente, da effettuarsi a: Segreteria Didattica Musei Civici, tel. 045 8036353, da lunedì a venerdì ore 9 – 13 e 14 – 16, sabato ore 9 – 13, segreteriadidattica@comune.verona.it.

XIX edizione del Premio Cara Giulietta

Lettere d'amore nello spazio - tempo - Sabato 13 febbraio alle ore 18, evento online sulla pagina facebook del Club di Giulietta: https://www.facebook.com/clubdigiuliettaofficial/. Il Premio Cara Giulietta è il momento simbolico che celebra l’attività del Juliet Club a Verona con la lettura di tre lettere scelte tra le migliaia che ogni anno arrivano da tutto il mondo all’eroina shakespeariana. Vincono la XIX edizione Angela Provenzano di Palermo, Nolwenn M. di Marsiglia e Kiki Stanton del Michigan, a testimonianza di un fenomeno straordinario che desta grande interesse a livello internazionale.

Domenica 14 febbraio alle ore 21.30 su Telearena e Telemantova e online su diverse pagine facebook, tra cui quella di Verona in Love, andrà in onda lo show "Amore" prodotto da Studioventisette. Condotta dalla speaker Francesca Cheyenne, la trasmissione ospiterà talk scientifici, performance artistiche e momenti contro la violenza di genere. Un’ora e mezza di spettacolo, dagli Show Time Studios di Verona, che si aprirà con una speciale sigla: un’interpretazione corale di Romeo & Juliet, noto brano dei Dire Straits, con i migliori artisti e produttori della scena veronese. Durante la serata si esibiranno anche i finalisti del Premio Arte D’amore 2021, e al termine dello show verrà decretato il vincitore. Nel corso del programma verrà presentato uno speciale estratto del cortometraggio “La Verona di Dante” interpretato da Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Informazioni e contatti

Dove: video disponibili sui canali social istituzionali e visite on line

Quando: dal 10 al 14 febbraio 2021.

Web: https://www.comune.verona.it.