A San Fermo l'incontro dedicato al presepe vivente di Piubega

Sabato 11 dicembre, alle ore 17, nell’auditorium della chiesa di San Fermo Maggiore di Verona, si terra? l’incontro “Il presepe vivente di Piubega” in cui alcuni dei centocinquanta figuranti e trenta costruttori del piu? grande e antico presepe della provincia di Mantova racconteranno la loro esperienza mostrando foto e video storici trasmessi anche dalla Rai.

L’incontro sara? introdotto da don Maurizio Viviani, parroco di San Fermo Maggiore, e presentato da Erika Prandi, curatrice dell’evento.

Il presepe vivente di Piubega viene realizzato dal 1986 nelle vie e piazze del paese dell’Alto Mantovano che si trasforma per il periodo natalizio in una piccola Betlemme. Sono circa centocinquanta i figuranti che prendono parte all’evento vestendo i panni di artigiani dell’epoca, soldati romani, allevatori, censori, pescivendoli, locandieri, lavandaie e, ovviamente, della Sacra Famiglia. Oltre a questi si aggiungono i trenta costruttori che realizzano vere e proprie case in legno con tanto di lago artificiale. Il tutto viene reso scenograficamente piu? realistico con l’inserimento di bracieri, steccati, pozzi in pietra, piante e animali. Ogni angolo e? curato nei piu? piccoli particolari grazie ad un impegno quotidiano che inizia almeno due mesi prima.

Sabato 11 dicembre alcuni dei figuranti e costruttori porteranno la loro testimonianza a Verona, nella chiesa di San Fermo, durante un incontro che si inserisce nelle iniziative pensate per il periodo dell’Avvento. A presentarlo e? Erika Prandi, curatrice dell’evento, nonche? giornalista e storica dell’arte. Per anni ha seguito il territorio di Piubega come corrispondente della Gazzetta di Mantova scrivendo di cronaca e di cultura. Per informazioni si puo? consultare la pagina facebook del Museo Diocesano di Verona.