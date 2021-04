Ciclo di incontri per riscoprire le bellezze della "Verona Romanica"

Prenderà il via il prossimo venerdì 9 aprile il ciclo di Webinar su: “Verona Romanica” promosso dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem in sinergia con l’Università di Verona, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - VII Ambito Territoriale di Verona.

Scarica il programma

IL TEMA - Sei appuntamenti settimanali, ogni venerdì alle 18, dedicati all’architettura religiosa veronese tra il X e il XII secolo, alla sua vitalità, complessità e pluralità di espressioni. Le radici medievali dell’architettura nel veronese saranno messe in dialogo con la gestione - oggi - di questa eredità, attraverso il ruolo di progettisti, studiosi, comunicatori e fruitori dello spazio e della bellezza.

Il corso consente di addentrarci nell’origine e nello sviluppo delle forme di un’identità artistica e culturale dello spazio che si intreccia al formarsi della realtà religiosa, civile e politica della Verona comunale. Un affondo nella storia e, al contempo, un confronto con il presente, il permanere di questa bellezza che ancora oggi viviamo attraverso gli itinerari di Verona Minor Hierusalem.

Un viaggio che ci porterà dagli ambienti ipogei altomedievali ai grandi momenti romanici di San Zeno Maggiore, San Giovanni in Valle e Santo Stefano, integrando anche un’incursione nel recente cantiere di restauro nella Chiesa di San Severo di Bardolino. Il corso punterà a declinare lo spessore scientifico in chiave divulgativa, aprendosi alla fruizione di tutta la comunità veronese.

Informazioni e contatti

Il corso conferisce crediti formativi agli Architetti - previa iscrizione alla piattaforma dedicata – e un attestato di frequenza ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il corso è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione sul sito: www.veronaminorhierusalem.it.

Allegati