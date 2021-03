Visita guidata virtuale alla riscoperta della Verona romana

Vola sui monumenti, scendi sottoterra per ammirare i reperti nascosti della città, viaggia nel tempo per scoprire com'era Verona 2.000 anni fa. Con una guida turistica autorizzata in diretta online.

Appuntamento da non perdere con Veronaguide venerdì 2 aprile 2021 alle ore 21.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/verona-romana-visita-online-in-diretta.