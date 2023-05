La Verona romana: tour serale il 10 giugno 2023. Ah, Verona, la città dell’amore, il palcoscenico perfetto per Romeo e Giulietta, forse la tragedia romantica più famosa al mondo! Ma Verona è tutta qui? Beh proprio a fianco della casa di Giulietta si trova porta Leoni, una delle porte romane meglio conservate in Italia. E a pochi metri di distanza si trova ancora oggi ponte Pietra, il Teatro Romano, Porta Borsari, l’Arco dei Gavi per non parlare di lei, la più famosa Arena d’Italia!

Verona è considerata anche la città più romana d’Italia… dopo Roma! E per fortuna (ma non solo fortuna) in questa città abbiamo conservato esempi di architetture e decorazioni quasi per tutto il corso della dominazione romana. Con questa esplorazione andremo a scoprire, in ordine cronologico, perché i romani scelsero di creare a Verona una colonia così importante, cosa rimane di quella traccia e toccheremo con mano alcuni dei monumenti che hanno reso Verona una delle città più monumentali d’Italia circa venti secoli fa.

