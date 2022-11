Verona professional women networking presenta: "Stalkeraggio: presenza e tutela di questo fenomeno nel nostro territorio"

Verona Professional Women Networking è lieta di presentare il prossimo evento in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulla donna del 25 Novembre, la VPWN affronta un tema sempre più insidioso anche nel nostro territorio...lo "stalking". Lo Stalkeraggio o Stalking è un insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi.

Termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto STALKER, che affliggono una persona, perseguitandola, generandole stati di ansia e paura, arrivando a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana. La persecuzione avviene solitamente mediante tentativi di aggressione sia verbale che fisica, anche con attività di appostamenti e intrusioni nella privatezza. Ne parleremo insieme a due ospiti conosciuti a Verona che da anni si occupano di questo subdolo fenomeno.

Michela Ottaviano, Vicepresidente della VPWN, l'Avvocata Emilia Greco di Telefono Rosa e Gianpaolo Trevisi autore de "L'amore che non è", racconteranno lo Stalking del nostro territorio. Come si presenta? Come sono tutelate le vittime? Cosa ancora non sappiamo? Vi aspettiamo numerosi giovedì 17 Novembre dalle 19 alle 21, presso la sala Convegni di Palazzo della Granguardia in piazza Bra a Verona.

La serata è aperta a TUTTI/E tramite la registrazione EventBrite, entro giovedì 17 novembre alle ore 14 al seguente link: https://www.eventbrite.it.