Verona professional women networking: open day il 27 gennaio 2021

Verona PWN presenta il quarto annuale Open Day! Informazioni sull'evento: «Verona Professional Women Networking è lieta di presentare l'OPEN DAY 2021! Vi invitiamo a partecipare e scoprire il primo network femminile a Verona nato quasi 5 anni fa!».

OPEN DAY 2021: Presentazione Kit Tesseramento e Digital Networking.

Mercoledì 27 Gennaio 2021 alle 19,30 via Zoom.

3... 2... 1... Buon Anno e Buon 2021! E' iniziato un nuovo anno e Verona PWN è pronta a ripartire per un 2021 ricco di networking, formazione e opportunità!

Voi siete pronti ad arricchire il vostro anno professionale?

Verona PWN è nata nel 2016 con l'obiettivo di unire le donne professioniste di Verona tramite incontri di networking e programmi di arricchimento professionale e personale. Oltre all'organizzazione degli incontri di networking, i nostri soci tesserati hanno accesso ad una library con i relativi contenuti e ai due nostri programmi top: MENTORING ed ENGLISH CLUB. Quest'anno siamo liete di offrire un KIT TESSERAMENTO ai soci tesserati con tanti nuovi servizi e programmi fra i quali:

Un abbonamento digitale;

Servizi professionali per il CV;

Programmi di approfondimento specifici (workshop);

Due nuovi programmi per promuovere le iniziative professionali dei soci.

Durante l'Open Day presenteremo in dettaglio il Kit Tesseramento, la procedura per il tesseramento ed i piani per il 2021. Dopo la presentazione, organizzeremo una nuova modalità di networking digitale in modo che i partecipanti possano presentarsi singolarmente e porre domande ai membri del Direttivo VPWN.

Informazioni e contatti

L'incontro è GRATUITO e APERTO A TUTTI. In modo da organizzare al meglio la serata, vi chiediamo di completare la registrazione, e vi preghiamo di disdire la prenotazione in caso di impossibilità. Il giorno dell'evento gli iscritti riceveranno una mail con link per collegarsi via Zoom.

Web: https://www.eventbrite.com/e/registrazione-vpwn-open-day-2021-135683684553