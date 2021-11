Verona, la prevenzione della vista e del cuore in un incontro in Sala Birolli

Si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 18 ad ingresso gratuito. Interverranno l’oculista Vittorio De Grande ed il Cardiologo Emanuele Carbonieri, già Direttore del Dipartimento Funzionale di Cardiologia dell’AULSS 9. Si parlerà anche di problematiche legate a smart working e didattica a distanza.

L’irrompere della pandemia nelle nostre vite ha evidenziato il ruolo strategico della prevenzione. Sia per quanto riguarda i fattori di rischio, con particolare attenzione a quello cardiovascolare, sia rispetto alle conseguenze dei nostri mutati stili di vita. Costretti per lungo tempo in casa, da un lato lo stress emotivo, che ha pesato sul nostro cuore, e dall’altro il costante contatto con i dispositivi elettronici, nello smart working quanto nella didattica a distanza, con effetti negativi sulla nostra vista.

Per questo il tour della prevenzione, che per la prima volta arriva a Verona, prevede per mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 18 un incontro in Sala Renato Birolli - via Macello 17 (Zona Filippini) dal titolo “Vista e cuore quando fare prevenzione nell’adulto e nel bambino”. L’incontro divulgativo vede la partecipazione degli specialisti di Centro di medicina Verona, realtà convenzionata con il Sistema Sanitario nazionale.

Interverranno il dottor Vittorio De Grande Oculista ed il Cardiologo dottor Emanuele Carbonieri, Già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia di Villafranca-Bussolengo, Direttore del Dipartimento Strutturale Internistico dell’Ospedale di Villafranca e Direttore del Dipartimento Funzionale di Cardiologia dell’AULSS 9.

Un’iniziativa patrocinato dal Comune di Verona che vuole portare la cultura della prevenzione a tutta la cittadinanza, grazie al coinvolgimento attivo delle Associazioni, degli Istituti scolastici e delle aziende del territorio ed alla collaborazione ed alla direzione scientifica di Centro di medicina Verona e della Fondazione Salmoiraghi & Viganò. Nata nel 2019, la Fondazione Salmoiraghi & Viganò che da sempre si distingue per essere dedicata al mondo dei medici oculisti attraverso la realizzazione di iniziative a supporto della loro professione , vuole essere sempre più vicina anche ai cittadini, e dare loro l’opportunità di incontrare il Medico Oculista, per poter avere le informazioni più importanti in merito alle patologie dell’occhio e ai difetti della vista, così da essere nelle migliori condizioni per effettuare una corretta prevenzione. La Fondazione Salmoiraghi & Viganò ha aderito con entusiasmo al tour della prevenzione per contribuire a realizzare un autentico “circolo virtuoso” tra la Fondazione, i Medici Oculisti ed il Cittadino in merito alla prevenzione della vista.

Introducono l’incontro Andrea Bassi, Assessore al Patrimonio e Demanio Città di Verona. e Andrea Rendina, Segretario Generale Fondazione Salmoiraghi & Viganò. Modera il giornalista Marco Ceotto.

L’evento avrà una durata di circa un’ora e si concluderà con un aperitivo. Ingresso consentito con green pass.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione a tourprevenzione@centrodimedicina.com e cell. 320 4321544.

