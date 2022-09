Un intero fine settimana dedicato al gioco con l'evento "Verona Play"

Alla terza edizione del Mura Festival, in scena nei quartieri di San Zeno, Veronetta e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco torna Verona Play, l’evento interamente dedicato al gioco che animerà il Bastione di San Bernardino sabato 3 e domenica 4 settembre dalle ore 10. Verona Play nasce nel 2021 all’interno del contesto della seconda edizione di Mura Festival dalla voglia di creare un evento nel territorio, totalmente dedicato al mondo del Gioco in tutte le sue sfumature: giochi da tavola, di ruolo, giochi in legno, miniature, giochi di carte, scacchi e molto altro. Per l’occasione il Bastione di San Bernardino si trasformerà, per due giorni, in un’arena a cielo aperto, dove ogni palato troverà pane per i suoi denti: Area Gioco Libero, tornei di Scacchi, Giochi in Legno, Area miniature con demo prova, Risiko, autori e molto altro.

Saranno più di 60 i volontari coinvolti, provenienti da diverse associazioni che hanno accolto con gioia la sfida di un evento dedicato al gaming, tra cui la Tana dei Goblin Verona, Associazione Ludica Scaligera, DLF Scacchi, Associazione Anima Ludica, Dadi in Biliko!, Associazione Ludus Gate, Associazione Le Rune del Lupo e Le Armate Scaligere.

Le attività

Gioco libero: un’area in cui si potranno prendere in prestito, gratuitamente, giochi di ogni genere e sorta, sedersi al tavolo con gli amici e giocare. Ci saranno a disposizione i volontari per illustrate i regolamenti e il funzionamento di tutti i giochi disponibili. L’area giochi in legno invece, immergerà tutti i presenti in un viaggio attraverso giochi, per i più piccoli e i più grandi.

In Ludoteca saranno presenti da provare tutto il giorno numerosi giochi da tavolo: dai classici 7 Wonders, Carcassonne, Puerto Rico, ai party game come Code Names, Decrypto e Throw Throw Burrito. Ogni ospite potrà cercare un gioco da provare, oppure farsi consigliare da un volontario. Anche le miniature troveranno spazio al Verona Play, in cui sarà disponibile sia un’area gioco libero, fruibile in qualsiasi orario della giornata, sia un’area demo in cui si potranno provare titoli Malifaux Terza Edizione, seguiti sempre da uno dei volontari.

Le zone Risiko e Scacchi saranno a disposizione per tutte le persone che vorranno giocare. Sul palco di Casa Erriquez la possibilità di incontrare gli autori di giochi come Verrix, un gioco storico gestionale ambientato nella Britannia del I secolo a.C. e il gioco di ruolo Ingranaria un gioco di ruolo Pen and Paper di genere Steampunk in stile Narrativo / Avventura. Tra i giochi proposti, imperdibili i tornei che si potranno organizzare con Risiko Club Ufficiale Verona Armate Scaligere. Le aree gioco saranno fruibili dalle ore 10 alle ore 19.30.

Programma musicale

Sabato 3 settembre I Cactus Quiller , una formazione di tromba, cajon e chitarre alla messicana al servizio di brani di Johnny Cash, Eddie Cochran ed Elvis. Ma anche Ennio Morricone Rolling Stones e Oliver Onions. Con Cristiano Mecchi alla voce/cajon, Diego Dalkodo alla chitarra/voce/ovetto quiller, Andrea Veronesi alla chitarra/basso/guitarron/voce/fischio e Giordano Sartoretti alla tromba/flicorno/voce/effetti.

Domenica 4 settembre doppio appuntamento alle 20 con la musica di Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi e alle 21 con DJ Phil D, in un viaggio musicale sui vinili, sulle strade del funky, partendo da Diana Ross per arrivare ai Black Machine, proseguendo da Donny Hathaway e concludendo con il disco influenzato da suoni e culture del mediterraneo dei Nu Genea.

