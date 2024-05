A Villa Buri arriva "Verona Natural Wine"

Per la prima volta tutti assieme, produttrici e produttori di vini naturali di Verona. Due giornate, un calice, un parco e una villa. E soprattutto tanti assaggi. Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 11 alle 20, va in scena a Villa Buri la prima edizione di Verona Natural Wine, fiera-mercato dei vini naturali veronesi, organizzata dall’associazione Osti Volanti, in collaborazione con Fuori Luogo, progetto della cooperativa sociale Panta Rei.

Con l’acquisto del ticket (15 euro) si avra? il calice di Osti Volanti e il libero accesso agli assaggi di tutti i produttori, che poi potranno anche vendere le proprie bottiglie. Dalla Lessinia al Lago di Garda, dalla Valpolicella all’Est Veronese, una galleria di proposte di vitigni autoctoni in tutte le loro declinazioni: vini rossi, bianchi, macerati, rosati, rifermentati e metodo classico.

Saranno presenti: Agricola del Brigante, Cantina Martinelli, Corte Bravi, Docta, Filippi, Garganuda, Giocaia, Il Monte Caro, Il Sasso, Impronta Agricola, Insolente, La Bacheta, La Pesenata, La Venta, Marco Mosconi, Meggiolaro, Monte Dall’Ora, Muni, Musella, Podere Pisani, Roccolo di Monticelli, Terre di Gnirega, Terre di Pietra, Villa Calicantus.

Il cibo – taglieri, street food, piatti caldi – sara? a cura di Fuori Luogo, che gestisce il bar di Villa Buri. Musica e dj set in programma gia? dal primo pomeriggio. In caso di maltempo la manifestazione si svolgera? comunque nel tendone del parco di Villa Buri.