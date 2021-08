Il lungo weekend di musica live al Mura Festival di Verona sotto le stelle: Funky, Negroni e Mura Spritz

Continua la musica Live a Mura Festival: al Bastione di San Bernardino una piazzetta nel parco dove, sul palco di Casa Erriquez, si alterneranno diverse performance per accompagnare la cena e la convivialità del pubblico in un’esperienza rilassante ed immersiva. Sono Mosè Santamaria e Zabriski i protagonisti della serata di Storytellers di giovedì 26 agosto, il format con presentazioni di nuovi artisti e dei loro album in una formula che ricorda MTV Storytellers, con incontri d’autore, interviste e racconti musicali.

Mosè Santamaria classe 1983: cantautore e autore genovese con all’attivo più di 200 live in giro per l’Italia e la cui carriera inizia esibendosi in rassegne cantautorali in apertura ad artisti come Max Manfredi e Claudio Rocchi. Dicembre 2015 segna il suo esordio discografico con la pubblicazione dell’album #RISORSEUMANE con l’etichetta Dischi Soviet Studio raccogliendo buoni riscontri da parte della critica e numerosi passaggi radiofonici a livello nazionale. Quattro anni dopo, il 22 novembre 2019 pubblica il suo secondo album: SALVEREMO QUESTO MONDO con l’etichetta vicentina la Cantina Records mentre a luglio 2020 pubblica il singolo TUTTO TORNA riscuotendo un buon successo radiofonico. Torna a gennaio 2021 con OCCHI NUDI, il singolo apripista del suo nuovo progetto, mentre in autunno uscirà il suo terzo album con all’interno il nuovo singolo dal titolo FESTIVALBAR. L’autore è stato candidato nel 2016 al PREMIO TENCO nella categoria migliore opera prima, nel 2019 è stato vincitore del premio della critica al FESTIVAL DELLE ALPI APUANE, mentre nel 2020 è arrivato secondo al PREMIO ARTE D’AMORE all’interno della manifestazione VERONA IN LOVE, partecipando sempre lo stesso anno anche a SANREMO ROCK.

ZABRISKI è un progetto che nasce nel 2015 dalla collaborazione con la Cantina Records e Lorenzo Valé, cantautore vicentino classe 1993. Dopo la registrazione del primo EP "Astrazioni e Ombre Cinesi" nell'autunno del 2015, comincia la lavorazione di "BassoRilievo", EP che uscirà l'anno successivo. Si definisce così quello che sarà il sound Groove Pop del progetto Zabriski che si concretizza nel singolo "Derby" (2018) e nel primo LP "Zabriscoteque" pubblicato nel 2020. Alla fine dello stesso anno esce anche “Disco Orario”, il primo singolo del nuovo lavoro discografico in cantiere. Nel corso di questi anni, Lorenzo ha portato la musica di Zabriski per la strada, dall'Italia a UK e per l’occasione farà tappa a Mura Festival sul palco di Casa Erriquez.

“In principio era il Blues e poi tutto il resto.

Il Pop è divertire, ma l'importante è il contesto”

Il programma

Venerdì 27 agosto ore 21 l’appuntamento è con The Funky Monkey . La band formata da Stefano Colliselli alla chitarra, Luca Castioni al basso, Paolo Presenti al sax e Marcello Rossetti alla batteria è pronta a far rivivere al pubblico il passato e il presente del Funk con una nuova energia, in una chiave jazzistica.

l’appuntamento è con . La band formata da Stefano Colliselli alla chitarra, Luca Castioni al basso, Paolo Presenti al sax e Marcello Rossetti alla batteria è pronta a far rivivere al pubblico il passato e il presente del Funk con una nuova energia, in una chiave jazzistica. Sabato 28 agosto ore 21.30 a scaldare il palco ci pensano i Negroni : un elegante trio che si cimenta nei pezzi forti del Rock’n’Roll, soul, ska in forma intima e tremendamente intensa coinvolgendo il pubblico con il loro “Tuxedo Cocktail” show.

a scaldare il palco ci pensano i : un elegante trio che si cimenta nei pezzi forti del Rock’n’Roll, soul, ska in forma intima e tremendamente intensa coinvolgendo il pubblico con il loro “Tuxedo Cocktail” show. Domenica 22 agosto, ore 20.45 è la volta invece di Sunday Mura Spritz, l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino. In occasione del weekend dedicato all’acqua come bene prezioso e alla sostenibilità ci sarà una speciale performance itinerante legata al tema.

Gli appuntamenti musicali continuano anche alla Spiaggetta @ Porta Fura: dalle 18 venerdì in console Staniz & Moric, sabato ospiti Rocket Radio con “Rocket Radio Beach”, domenica “Alterego Beach” con Paolo Martini e Pizeta.

Informazioni e contatti

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere a Mura Festival non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

Questo weekend l’area food sarà aperta anche a pranzo dalle 12 alle 15.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...