A Verona torna la "Marcia del Giocattolo"

La Marcia del Giocattolo è l’evento sportivo solidale più importante di Verona. È un’iniziativa che affonda le proprie origini nella storia della città, arrivando a ben 44 edizioni. Come da tradizione, l’evento si terrà l’8 dicembre con partenza da piazza Bra alle ore 9. Si torna a correrlo sia in presenza a Verona che in modalità virtuale/diffusa per dare la possibilità di partecipare da tutta Italia. L’obiettivo principale dell’iniziativa è il sostegno a un programma charity: anche nel 2021 la Marcia del Giocattolo supporta la raccolta fondi di Fondazione Città della Speranza Onlus

L’evento in presenza

La Marcia del Giocattolo prevede 3 diverse opzioni:

FAST , corsa cronometrata su percorso piano di 10K

, corsa cronometrata su percorso piano di 10K CLASSICA , corsa ludico motoria a passo libero su percorsi piani di 5 e 10 Km

, corsa ludico motoria a passo libero su percorsi piani di 5 e 10 Km FAMILY, passeggiata di 2 km per le vie del centro per famiglie con bambini.

L’evento virtuale/diffuso

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 iscritti da 34 province, anche quest’anno la Marcia del Giocattolo si diffonderà in giro per l’Italia con l’edizione virtuale : ci si può iscrivere, ricevere il kit gara e partecipare a distanza dal proprio luogo di residenza. Sarà inoltre possibile cronometrarsi e concorrere alla classifica generale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.marciadelgiocattoloverona.it/.