Una caccia al tesoro itinerante per bambini e genitori ricca di curiosità da svelare e misteri da risolvere, tra i luoghi più rappresentativi di una città a misura dei più piccoli. Divertiti a scoprire i segreti di Verona con il Verona Kids City Tour!

Come partecipare? Rivolgiti all'Info Point che trovi in Piazza Cittadella per ricevere la mappa e tutte le indicazioni per iniziare l'avventura! Al termine del tour torna all'Info Point con la mappa completata: ti aspetta un fantastico gadget! Con il contributo dell'Assessorato all'Istruzione del Comune di Verona.