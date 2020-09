Verona international film festival: gli umani e la complessità delle relazioni

Anche quest’anno il Multisala Rivoli ospiterà, nelle serate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, il Verona International Film Festival, festival di cinema indipendente e internazionale che propone una selezione di film che ruotano attorno alla tematica delle relazioni.

Le proiezioni cominciano alle 20 e l’entrata è libera! I biglietti gratuiti si possono ritirare alla biglietteria del Rivoli a partire dalle ore 19. I film sono in lingua originale con sottotitoli in inglese o, se in lingua inglese, senza sottotitoli.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consultare il sito www.veronafilmfestival.org.

Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’uso della mascherina è obbligatorio.