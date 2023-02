Speciali aperture, visite guidate, ingressi omaggio e tutte le altre iniziative nei Musei Civici per Verona in Love

Eventi di arte, musica, teatro, per una grande festa che celebra l’amore. Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio torna nella città scaligera il lungo fine settimana di "Verona in Love", dedicato agli innamorati e alla festa di San Valentino. Appuntamenti diversi coinvolgeranno e animeranno ogni angolo della città, da tutti i Musei civici e monumenti alle più importanti piazze e cortili del centro, con coreografie e allestimenti appositamente studiati ed installati lungo le vie e nei negozi.

Ingresso dal Teatro Nuovo, piazzetta Navona, per la Casa di Giulietta e Musei civici e Monumenti aperti il lunedì. Per la speciale occasione, e per garantire la migliore e più sicura gestione dei flussi turistici alla Casa di Giulietta, dal 14 al 20 febbraio l’ingresso torna al Teatro Nuovo. Inoltre, tutti i Musei civici e monumenti resteranno aperti anche nei lunedì 13 e 20 febbraio.

Musei Cividi. Biglietto speciale “Paghi 1 entri in 2”

Dal 10 al 14 febbraio, con il pagamento di un solo biglietto si accederà in due in tutti i musei e monumenti civici cittadini. Tutte le informazioni sul sito del Comune e su www.veronainlove.it.

Visite guidate gratuite nei luoghi di Giulietta

Dal 10 al 12 febbraio, alle ore 19 e alle ore 20, alla Casa di Giulietta e alla Tomba di Giulietta sarà possibile conoscere particolarità e bellezze di questi luoghi grazie a visite guidate gratuite della durata di un’ora che saranno comprese nel prezzo del biglietto di ingresso. Prenotazione biglietto solo online su museiverona.com.

Galleria d’Arte Moderna

Dal 10 febbraio nuovo appuntamento espositivo alla GAM con l’iniziativa dedicata all’amore #MyHeartIsBeautiful. All’ingresso del Palazzo della Ragione il pubblico sarà accolto dall’installazione ‘Cuori di Inverno’ di Luciana Costa Gianello, una cascata di cuori blu che scende dal soffitto in grado. Per l’occasione, in sala Scacchi, si potrà ammirare la seconda opera esposta "Love Painting" di Marc Quinn, ispirata ai graffiti che in passato si stratificano sulle pareti esterne della Casa di Giulietta.

Sabato 11 febbraio, dalle ore 16 alle 18, con l’iniziativa Ama/Scrivi/Scatta i visitatori potranno lasciare un segno sui pannelli bianchi allestiti accanto all’opera di Marc Quinn, e condividere questo momento personale in seguito ad uno scatto fotografico sui social tramite l’hashtag #MyHeartIsBeautiful. Biglietti online su museiverona.com. La mostra è accessibile dal martedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19, con apertura straordinaria lunedì 13 febbraio in occasione di Verona in Love. Biglietti online su museiverona.com.

Premio “Cara Giulietta”

L’evento, dedicato alle lettere che giungono da ogni parte del mondo all’eroina della tragedia shakespeariana, si terrà l’11 febbraio, alle ore 19, al Piccolo Teatro di Giulietta. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Romeo e Giulietta e il Grand Tour

Conferenza “Romeo e Giulietta e il Grand Tour. I viaggiatori europei alla ricerca dei luoghi veronesi di Giulietta” di Fausta Piccoli. Martedì 14 febbraio, alle 17.30, in Gran Guardia si terrà una conferenza a cura di Fausta Piccoli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ricette d'amore

Rassegna cinematografica “Ricette d'amore” del Centro Audiovisivi. Nell'ambito delle iniziative il Centro Audiovisivi propone le sue “Ricette d'amore”, una rassegna di quattro film che coniugano, all'insegna dell'emozione e del divertimento, il tema dell'amore con quello della cucina. Le proiezioni si terranno all'Anfiteatro del Centro Audiovisivi, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle ore 10, lunedì 13 e martedì 14 febbraio alle ore 15. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posto disponibili. Informazioni sul sito delle Biblioteche civiche.

La carezza di un verso

Sabato 11 febbraio, ore 10.30, in sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, premiazione della dodicesima edizione del Concorso di Poesia “La carezza di un verso”. L’iniziativa è promossa da La Fidas Verona, in collaborazione con il Comune di Verona, organizza la del Concorso di Poesia “La carezza di un verso”.

Tutte le informazioni e aggiornamenti www.veronainlove.it e sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Verona.