Verona Hills ebike tour: un giro turistico tra le meraviglie della città

Il 6 marzo 2021 si terrà il tour in biicletta "Verona Hills", per il quale si avrà a disposizione:

Possibilità di noleggio Ebike con prezzo convenzionato - Negozio "Fincato 23".

Guide qualificate diploma CSEN e SIMB (scuola italiana mtb).

Wsperto e guida turistica/paesaggistica

Possibilità di copertura assicurativa

Visita guidata a Villa Mosconi Bertani, con i suoi giardini, il parco, i vigneti e la cantina.

Pranzo "Trattoria Righetti" non incluso nel prezzo (possibilità di scelta alla carta).

Ecco alcune tappe del tour:

Arena di Verona

Portoni Borsari

Piazza delle erbe

Ponte Pietra

Catel San Pietro con vista su Verona

Santuario della Madonna di Lourdes

Il borgo di Avesa con relativa valle

Montecchio PAUSA PRANZO (no bancomat)

Villa Novare e Villa Mosconi Bertani

Eremo di San Rocchetto

Fiume Adige

Ponte di Castelvecchio

Costi

TI SERVE UNA EBIKE?

FULL 60 EURO comprensivi di (noleggio ebike + guida mtb + guida turistica + visita Villa Mosconi + casco)

POSSIEDI LA TUA EBIKE?

LIGHT 30 EURO comprensivi di (+ guida mtb + guida turistica + visita Villa Mosconi + casco)

Numero di posti Max 20 persone. Riservato solo a maggiorenni.

Informazioni e contatti

Per la partecipazione si prega di contattare l'organizzazione. I partecipanti su Fb NON saranno considerati vincolanti, prego confermare con messaggio privato sulla pagina, wapp o con mail a o.adventureasd@gmail.com. Per info Simone 340 6118749.

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme anti covid-19 emanate. Seguiranno, informazioni dettagliate sul percorso che potrà subire dei cambiamenti in base al livello del gruppo. In caso di "zona arancione" l'evento sarà annullato.

Web: https://www.facebook.com/events/2187570224708846.