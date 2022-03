Verona Garda Gravel, l’evento sulle rive del lago per tutti gli amanti della bici

Appuntamento da non perdere con il Verona Garda Gravel domenica 27 marzo. In programma la seconda edizione della manifestazione dedicata agli amanti della bicicletta organizzata da Sport Verona ASD e inserita nella campagna I Like My Lake sulla valorizzazione delle iniziative del territorio per lo sviluppo del turismo. L’iniziativa è portata avanti dalla Camera di Commercio di Verona e dai 20 Comuni del lago e dell'entroterra che compongono l’accordo Dmo Garda.

A fare da location all’evento ciclistico non agonistico, Peschiera del Garda e gli splendidi percorsi e panorami della sponda veronese del lago più grande d’Italia. La manifestazione avrà anche un risvolto solidale: per ogni iscrizione verrà infatti devoluta la somma di un euro all'Associazione Maruzza del Veneto, per le cure palliative pediatriche. Il Verona Garda Gravel si svilupperà in tre differenti percorsi (della lunghezza, rispettivamente, di 75, 130 e 220 chilometri), in grado si soddisfare e venire incontro a tutti i gusti e a tutte le capacità dei partecipanti e degli appassionati. La lunghezza dei percorsi corrisponde pertanto ai tre gradi di difficoltà del relativo tracciato (facile, medio, difficile), e i percorsi medio e lungo sono stati inoltre inseriti nel Granbrevetto GranGravel 1000 di ARI Audax.

I percorsi

Per quanto riguarda il primo percorso da 75 chilometri, si svilupperà prevalentemente nella zona sud del lago di Garda. Un percorso alla portata di tutti, e che offre la possibilità di partecipare anche agli appassionati meno allenati (per questo percorso è consentita anche la partecipazione con e-bike, le biciclette a pedalata assistita). Il tutto, alla scoperta dei paesaggi e delle zone del basso Lago di Garda (ad esempio laghetto del Frassino, colline di San Martino della Battaglia, Centenaro, Solferino, Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio)

Il secondo percorso, di media lunghezza (130 chilometri), ha un andamento più ondulato (senza mai risultare aspro), e si sviluppa tra la zona est e quella sud del lago di Garda (Lazise, Bardolino, Garda, Punta San Vigilio, e poi prima parallelamente alla costa e poi sul lungolago verso Peschiera, per poi proseguire sullo stesso tracciato del percorso da 75 chilometri).

Il terzo percorso, che ha una lunghezza di 220 chilometri, è quello più impegnativo, e si sviluppa tra la zona del lago e quella della Lessinia. Il tracciato include i due percorsi più brevi e ci si spinge fin quasi a Verona sulle sponde dell’Adige (bassa Valpolicella, Ponton, Rivoli, per poi passare da Crero e da Campo, verso Cassone, Peschiera del Garda e infine le Colline moreniche a sud del lago.

Informazioni e contatti

Ai tre percorsi appena descritti, si aggiunge la prima edizione del bike packing in autonomia assoluta, con il Verona Garda Gravel 600 Extreme. Un percorso da ben 600 chilometri tra le zone del Lago di Garda, della Lessinia, delle Prealpi vicentine e dei Monti Berici, riservato però a chi desidera spingersi oltre. Per ulteriori dettagli e informazioni sul Verona Garda Gravel, su percorsi, partecipazione e modalità di iscrizione, basta accedere alla relativa pagina dedicata sul sito ufficiale di Sport Verona, cliccando su questo link.

Web: https://www.lagodigardaveneto.com/index.cfm/it/