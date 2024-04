Verona Flower Show: al Giardino Giusti la mostra mercato di piante rare

La seconda edizione torna il 4 e 5 Maggio 2024 nel meraviglioso Giardino Giusti con i migliori produttori e collezionisti di piante rare! Ancora una volta Verona è pronta ad un'esplosione di colori e profumi che solo la primavera sa regalare. Dal 4 al 5 Maggio i migliori vivaisti, collezionisti, produttori e artigiani italiani ed europei si riuniranno in una delle più belle cornici storiche della città: Giardino Giusti è pronto a regalarvi un'esperienza unica ed indimenticabile con la seconda edizione della kermesse.

Giardino Giusti, riconosciuto come monumento nazionale, risale al tardo Rinascimento ed è considerato uno dei giardini all'italiana più belli di tutta la Penisola. Animato da statue, fontane e da verdi sentieri, da questo luogo è possibile affacciarsi su una delle più suggestive viste panoramiche di Verona. Un'occasione unica, quindi, per visitare e perdersi tra i meravigliosi angoli del Giardino e per scoprire le magiche sale interne del Palazzo della famiglia Giusti.

Il 4 e 5 Maggio circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico all'interno di questa meravigliosa location presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo e i prodotti artigianali più particolari legati al tema green. La seconda edizione di Verona Flower Show porterà in città molteplici varietà botaniche: altissima e specifica sarà la selezione dei vivai presenti che porrà l'attenzione sulle varietà che mostrano il proprio splendore in questo periodo dell'anno. Sarà possibile trovare le più irreperibili varietà di: Agrumi, Piante Carnivore, Piante Grasse, Piante Perenni, profumatissime Rose da collezione, Bulbi, Iris, piante Aromatiche di qualsiasi genere e molto di più. Le piante acidofile e da frutto con fioritura prolungata saranno presenti rispettando le tempistiche della natura.

Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che sempre si intreccia con quello botanico: infatti sarà ampio lo spazio che verrà dato alla sezione dell'artigianato green. Tra gli angoli più ludici della manifestazione inoltre, ci sarà un cortile completamente dedicato all'enogastronomia: si potrà godere di un momento di relax tra primizie culinarie e cocktail floreali, ma anche acquistare i prodotti più particolari che la natura regala, conoscendoli con i nostri esperti tramite degustazioni guidate.

Per chi parteciperà al Verona Flower Show, infatti, sarà impossibile annoiarsi grazie all'ampio ventaglio di attività collaterali gratuite che si susseguiranno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. I corsi di giardinaggio saranno sia specialistici che di base così da poter coinvolgere sia un pubblico esperto che neofita. Spazieranno dalla talea alla potatura, dall'orto all'innesto delle piante frutto e tanto altro ancora. Ma non finisce qui: tante le attività che hanno a che fare con il giardino e la natura in generale. Si potrà partecipare a corsi di mise en place in giardino, al corso sulle esperienze olfattive di ogni tipo fino al laboratorio di pittura botanica e ceramica e molto altro ancora.

Una grande novità di questa edizione sarà un momento prezioso di confronto tra professionisti del settore del verde, un incontro che parlerà della manutenzione e cura dei Giardini Storici italiani. Il convegno, aperto a tutti, si terrà la mattina di sabato 4 Maggio all'interno del Palazzo di Giardino Giusti. Anche per i più piccini ce n'è per tutti i gusti: tante le attività sul verde completamente dedicate a loro, in modo da avvicinarli sempre più al mondo della natura, a quello degli animali da cortile. Saranno anche coinvolti con tanti laboratori creativi.

Ogni attività collaterale che si svolge all'interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, il programma completo con le aperture delle iscrizioni ai corsi saranno disponibili circa un mese prima rispetto alla manifestazione sul sito ufficiale www.veronaflowershow.com. Non perdere, quindi, l'occasione di visitare il meraviglioso Giardino Giusti e incontrare i migliori vivaisti, produttori, collezionisti e artigiani del mondo green.