Negozi e monumenti aperti la sera per il "Verona Festival - art, wine and food"

Assistere venerdì sera in Arena, in via eccezionale, alle prove della prima del Festival lirico 2020. Oppure, degustare un calice di buon vino all’interno del cortile della Casa di Giulietta o alla Torre dei Lamberti fino alle 22. E, ancora, fare shopping in centro a Verona, anche fuori dagli orari abituali. Tante e diverse opportunità per i venerdì sera estivi, a partire da domani, che coinvolge le attività economiche e le attrattive culturali del centro.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa "Verona Festival - art, wine and food tra le vie dello shopping", nata nella città scaligera grazie alla collaborazione tra il Comune, che l’ha patrocinata, e l’associazione “Corporazione Esercenti Centro Storico Verona”, l’associazione Promozione Eventi ed il portale “Nel Cuore di Verona”. Fra i sostenitori anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

I venerdì, quindi, molti ristoranti proporranno un menù speciale studiato per l’occasione, oltre ad offrire un calice di benvenuto ai propri clienti. Il 24 luglio in particolare, oltre alla possibilità di accedere in Arena dalle 17 alle 22, si potrà assistere, in via eccezionale, alle prove della prima del Festival lirico 2020, in programma sabato 25 luglio. Inoltre, grazie alla collaborazione e disponibilità di Agec, all’interno del cortile della Casa di Giulietta e alla Torre dei Lamberti saranno proposte degustazioni di vino Custoza Doc accompagnati dalle bollicine del Garda Doc e piccoli assaggi di olio ReDoro.

Delle piccole “sorprese” in alcune vie del centro storico accoglieranno visitatori durante la serata. Per chi vorrà vivere il weekend a 360° verranno realizzate convenzioni con gli hotel del centro che aderiranno al programma dell’evento.

Sul portale www.nelcuorediverona.it e sulla pagina Facebook verrà pubblicato il programma e la lista completa delle attività aderenti all’iniziativa.

Informazioni e contatti

Web: https://www.nelcuorediverona.it/

- https://www.facebook.com/NELCUOREDIVERONA/