"Ottomarzo. Femminile, plurale" a Verona: ingresso gratis nei musei e le altre iniziative

Torna anche quest’anno la manifestazione "Ottomarzo. Femminile, plurale" con un programma unico, cucito su misura nel rispetto delle misure anti Covid. Ancora una volta sarà il web a ridurre le distanze e a dar voce a tutto quello che non si può fare in presenza. Sul sito www.comune.verona.it il programma sarà in continuo aggiornamento, in base all’evolversi della situazione pandemica.

Il calendario degli eventi per la "Festa della donna", promosso dall'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Verona, si aprirà il 1° marzo 2021 e proseguirà fino alla prima settimana di maggio. Numerose le realtà che affiancheranno l’Amministrazione comunale in questo percorso, dall'Università di Verona, all'Azienda Ospedaliera, così come Ulss9, Rete delle Università per la pace e oltre 35 tra istituzioni e realtà associative, come Consulta delle Associazioni Femminili, Ordini professionali, Organizzazioni sindacali e di categoria.

Il programma

1 MARZO

11 – 13 | Università di Verona

BELIVE IN YOURSELF, laboratorio didattico rivolto a 25/30 studentesse e studenti, per riflettere sui temi del Body Shaming e Body Positivity, attraverso il quale verrà realizzato un prodotto visivo, fruibile sul sito www.univr.it dall’8 Marzo.

A cura di: Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane; Chiara Antonioli, resp. Comunicazione visiva di Ateneo ed Elena Giovannini, psicologa dello Sportello di supporto dell’Ateneo.

Promosso da: CUG UNIVR

3 MARZO

21 | online

QUAL PIUMA AL VENTO, spettacolo teatrale e musicale, libero adattamento di monologhi teatrali tratti da Aldo Nicolaj. Quattro monologhi che ci offrono una serie di situazioni surreali, drammatiche e al tempo stesso umoristiche, all'insegna di una comicità tutta al femminile. In scena: Michela Gasperini, Franca Zanetti, Sara Maccari e Nica Picciariello, soprano; Mélanie Bruniaux, arpa; Alessio Bellamoli, audio-luci; William Jean Bertozzo, regia.

Promosso da: Circoscrizione 1^ e Ass. Culturale Ipazia Teatro

Diretta su: www.youtube.it/ipaziateatro

Dal 4 marzo disponbile su: https://www.youtube.com/channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_KQ

3 – 31 MARZO

19 mercoledì e venerdì | online

FARFALLE NELLO STOMACO, pillole video di donne in casa e di case di donne.

Promosso da: Diversamente in Danza Impresa Sociale. Canale Youtube: https://www.youtube.com/c/DiversamenteinDanza

4 MARZO

18 | online

LA CURA DELLE DONNE, tavola rotonda con letture. Saluto: Francesca Briani, assossore Pari Opportunità. Relatrici: Maria Teresa Ferrari, pres. La Cura Sono Io; Eliana Liotta, giornalista e saggista scientifica; Francesca Fornasa, resp. Breast Unit AULSS9 e dir. Dip. intra-aziendale radiologia AULSS9. Letture: Sandra Ceriani. Promosso da: Associazione La Cura Sono Io

18.30 – 20 | online

A VOLTE LA FINE è SOLO L’INIZIO, QUALI OPPORTUNITà NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI? conferenza. Relatrici: Elisabetta Baldo, avv. Pres. Organismo Ver. Mediazione Forense; Lucia Vesentini, pres. Ass. Ver.So Verona Sostenibile.

Promosso da: EWMD Verona, Ewmd Verona Zoom

5 MARZO

20.30 | online

QUANDO LA FINE E’ UN INIZIO, conferenza. Serata di coaching in cui si tratterà della resilienza e dell’empatia: strumenti che sono serviti alla nostra ospite per fondare QUID impresa sociale, che allena il talento inesplorato. Con Antonella Salemi, pres. WTI, e Anna Fiscale, pres. QUID (in collaborazione per raccolta fondi a favore della Protezione della giovane).

Promosso da: Woman Triathlon Italia

21.15 | MODUS, piazza Orti di Spagna- Sospeso ai sensi del DPCM 14.01.2021

IL PRINCIPE DEI GIGLI, rapsodia drammatica del Teatro Tascabile di Bergamo con la performer Caterina Scotti, regia di Renzo Vescovi.

Spettacolo del percorso Tu-Donna, promosso da: Modus Spazio Cultura e con il sostegno dell’Assessorato Pari Opportunità. Costi biglietti e prenotazione posti on line su: www.modusverona.it

6 MARZO

10.30 – 18.30 | online

L’IPOGEO DI SANTA MARIA IN STELLE E IL RUOLO DELLE DONNE NEL MONDO ANTICO: TRA ARTE E STORIA, conferenza. Relatrice: Roberta Franchi, docente di Letteratura cristiana antica, Università di Firenze, autrice della trilogia "Dalla Grande Madre alla Madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli", Ed. dell'Orso. Promossa da: Gruppo Volontari Ipogeo in partnership con la Biblioteca Leopoldina Naudet. Info: www.ipogeostelle.it, info@ipogeostelle.it

10.30 – 18.30 | PARCO SANTA TERESA, viale dell’Agricoltura 2

DONNA, DAMA, DEA, pannelli didattici, musica e dialoghi di dame storiche, omaggio segnalibri alle donne presenti, giochi e animazione per bambini, a cura dei volontari di Nuova Acropoli Verona OdV, Accademia 19, Energie Sociali e Coop. La Nuova Stella. Promosso da: Nuova Acropoli Verona OdV

7 MARZO

16.30 | TEATRO SCIENTIFICO - LABORATORIO, piazza ex Arsenale

MA QUANTE DONNE, spettacolo teatrale con Jana Balkan e Isabella Caserta, attrici, e Andrea Cortelazzo, pianoforte.

Promosso da: Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio

8 MARZO

INGRESSO GRATUITO ALLE DONNE AI MUSEI E MONUMENTI CITTADINI: Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Palazzo della Ragione-GAM, Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Museo di Storia Naturale.

Tutto il giorno | online

LA GABBIA, cortometraggio con presentazione. Inserito nella rassegna “Cinema e lavoro”. Promosso da: Funzione Pubblica e Pensionati CISL Verona. www.cislfpverona.it/cinemaelavoro

Durante l’orario di apertura | presso tutte le farmacie associate a Federfarma Verona

Progetto MIMOSA, esposizione della locandina del progetto e sensibilizzazione dell’utenza sul tema della violenza sulle donne.

Promosso da: Federfarma Verona

11 | Corso Milano (in caso di maltempo in altra sede)

PROGETTO DI TOPONOMASTICA FEMMINILE, con titolazione delle cinque rotatorie di Corso Milano a figure femminili della nostra città.

Promosso da: Consulta delle Associazioni Femminili e Assessorato Pari Opportunità

12 – 14 | online

STAFFETTA DELLE GIURISTE CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE, conferenza. Saluti: Francesca Briani, assessora Pari Opportunità. Interventi: Antonella Magaraggia, pres. Tribunale di Verona; Angela Barbaglio, procuratore della Repubblica Verona; Barbara Bissoli, pres. Ordine Avvocati Verona; Valeria Boschi, psicoterapeuta, consultorio AIED; Maria Geneth, pres. AIED e pres. Filo di Arianna; Serena Cubico, sindaco e docente universitario.

Promosso da: Aiaf Veneto – Sez. Verona e Ordine Avvocati.

La partecipazione è aperta ai soci AIAF Veneto 2021. Per iscrizioni: segreteria.destrobel@studiopicotti.com

18 | online

IN CORSIVO E DAL CUORE. Tra danza e parole omaggio alle donne che dal mondo scrivono a Giulietta, live performance.

Ideazione e danza: Barbara Vallani, voce: Rossana Valier, coordinamento: Giovanna Tamassia. Promosso da: Club di Giulietta. pagina fb @clubdigiuliettaofficial

18.30 – 19.15 | online (o in presenza, se consentito, c/o Habitat83 via Mantovana 83E, max 20 persone)

L’ALTRA META' DELL'AVANGUARDIA. ARTE FEMMINILE TRA 1910 E 1940, incontro di approfondimento. A cura di Valeria Marchi, filosofa, si occupa di mediazione culturale presso la Gam di Verona e il Mart di Trento e Rovereto.

Promosso da: associazione culturale Urbs Picta. Link: meet.google.com/twd-nwfm-wtb. Per maggiori informazioni: info@urbspicta.org

20 | SALA VIRGO CARMELI, via Carlo Alberto 26

LA MUJER FLAMENCA, parole, danza e musica per raccontare la vita delle donne in questa regione della Spagna. Maria Josè Leòn Soto, maestra e ballerina di flamenco; José Salguero, chitarrista di flamenco. Promosso da: A.C.I.S. associazione culturale Italo-Spagnola, con il patrocinio della Circoscrizione 4^

9 MARZO

18.30 – 19.30 | Loggiato della Gran Guardia, piazza Bra

A MOTHER, LIBERTA' IN RELAZIONE_INSTALLAZIONE E AZIONE. Installazione (visitabile dalle ore 16:30) e azione: Daria Anfelli, Giuliana Urciuoli. Riflessioni: Cristina Realini - I 1000 giorni del Melograno - e altre ospiti. Nelide Bandello, percussioni; Enrico Terragnoli, chitarra elettrica. Sculture: Maria Teresa Padovani.

Video: Dima, Fiorenzo Zancan, Biljana Bosniakovic, Stefano Zampini. Riflessione sul tema del materno, sull'identità, sulla libertà, sull’orizzonte di relazioni possibili che possono innescarsi quando lo sguardo su “mia” madre, “tua” madre, si apre ad ogni madre e ad ogni figlio e figlia. Una riflessione sulla cura che si coniuga con libertà. Nella libertà e nella realizzazione di sé la madre, per contagio, educa al rispetto del proprio sé, al riconoscimento delle differenze e alla responsabilità verso l’altro. Promosso da: DIMA Contemporary Art.

17.30 – 19 | online

PROFESSIONI E PANDEMIA, RIFLESSIONI AL FEMMINILE, conferenza. Relatrici: Monica Bertoldi, pres. Fedemanager Vr; Gessica Todeschi, pres. Coord. Interprofessionale Pari Opportunità; Laura Turati, imprenditrice; Luisa Zecchinelli, pianista e docente Conservatorio dall’Abaco; Silvia Zenati, avvocata e commercialista. Breve intervento musicale, Trio Boldini. Promosso da: Federmanager Verona, in collaborazione con Artecniche, CPO Interprofessionale, ELLA, Fidapa Verona Centro, Fidapa Verona EST, Fondazione Bellisario Verona, Soroptimist International Club di Verona. Il link verrà inviato dalle associazioni proponenti.

18.30 | online

La donna nell’antico Egitto, conferenza. Relatore: Stefano Musante, presidente NA VR OdV. Promossa da: Nuova Acropoli Verona OdV

10 MARZO

12.30 – 15 | online

GIUSTIZIA E LEADERSHIP FEMMINILE, tavola rotonda. Relatrici: Barbara Bissoli, pres. Consiglio Ordine Avvocati di Verona; Angela Barbaglio, Procuratore della Repubblica Verona; Ivana Petricca, Questore di Verona.

Promossa da: VE.G.A. Veronesi Giuriste Associate

17.30 – 19 | online

VERSO L'AGENDA 2030: PARITÀ DI GENERE AI TEMPI DEL COVID, conferenza. Introduzione: Francesca Briani, assessora Pari Opportunità. Relatrice; Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all’Università Bocconi e dir. dell’AXA Research Lab on Gender Equality, dir. del Master of Science in Politics and Public Policy dell’Università Bocconi, pres. della European Public Choice Society; autrice di numerosi volumi. Promossa da: Assessorato Pari Opportunità.

Diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Verona-Ufficio stampa

17.30 | online

L’ALLATTAMENTO SPIEGATO AI PAPA', incontro. Relatore: Alessandro Volta, medico pediatra. Come rafforzare nei futuri e neopapà una presa di consapevolezza del loro prezioso ruolo nella cura condivisa dei bambini e delle bambine nei primi mesi di vita.

Promosso da: Il Melograno Verona e Telefono Rosa, all'interno del progetto "Mani di papà", finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

11 MARZO

15 | online

QUID, UNA STORIA DI INNOVAZIONE E SUCCESSO FEMMINILE: FOCUS SU LIBERAMENTE, PROGETTO DI WELFARE AZIENDALE, tavola rotonda. Relatrici: Anna Fiscale, pres. e fondatrice Quid Impresa Sociale; Valeria Valotto, vicepres. Quid Impresa Sociale; M.Antonietta Bergamasco, ass. D-Hub. Moderatrice: Roberta Siani, psicologa e psicoterapeuta.

Promossa da: C.U.G. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Lions VR Gallieno, Quid Impresa Sociale. Per iscrizioni e info tel: 045/8122781, mail: comitato.unico.garanzia@aovr.veneto.it

18.30 | online

RAPPORTARSI CON IL MONDO MILITARE E' STATO LO SCOGLIO PIU' GRANDE, conferenza. Testimonianza di Ricciarda Avesani Zaborra, co-fondatrice del Museo Dell’Aria e ex pres. Associazione Ville Venete A.V.V.. Intervento: Antonio Antonucci, docente di agraria, consulente e autore. Promosso da: Verona ALLTOP

15 MARZO

18 – 19 | online

IL PUNTO DELLE DONNE DELL’INNER WHEEL SUL LAVORO OGGI. LA RIVOLUZIONE DEL LAVORO IN ATTO: IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE, QUALITÀ DI VITA E PROSPETTIVE FUTURE, conferenza. Intervento: Maria Cristina Andreoni, pres. Inner Wheel Verona. Moderatrice: Erika Brentegani, vice pres. I. W. Club Verona Bee Lab - consulente Family Audit-Welfare & work life balance consultant; Monica Parrella, dir. gen. coord. ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità - Dipartimento P.O. Pres. Consiglio dei Ministri; Francesca Briani, ass. Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità Comune di Verona; Anna Sanson, pres. Consulta Associazioni Femminili. Promosso da: Inner Wheel Club Verona Bee Lab

16 MARZO

18 – 19.30 | online

IL CARICO FEMMINILE NELL'ASSISTENZA ALLA MALATTIA DI ALZHEIMER: UN SERVIZIO INVISIBILE, conferenza con video tratto da una storia vera. L’incontro intende esporre il vissuto, le aspirazioni e le difficoltà, celate tra le mura domestiche, che incontrano quotidianamente le donne nel prendersi cura dei lori cari. Occasione per condividere strategie per un’esistenza migliore, con la partecipazione di medici, psicologi e familiari. Promossa da: Associazione Alzheimer Verona ODV

17 MARZO

15 – 18 | online

TOWARD A FEMINIST ETHICS OF NONVIOLENCE, presentazione del libro “Toward a feminist ethics of nonviolence”. Adriana Cavarero, autrice del libro, dialoga con Lorenzo Bernini e con Olivia Guaraldo. Promossa da: Rete delle Università per la Pace, con le Università di Verona, di Milano e di Pisa/Cisp-Centro interdisciplinare Scienze per la pace. Per iscrizioni: https://univr.zoom.us/s/89696430388

19 | online

LA CHIAVE VINCENTE NEI PERIODI DI CRISI: LA LEADERSHIP FEMMINILE!, convegno. Relatori: Laura Peloso, giornalista televisiva; Federico Ott, HR consultant e scrittore. Moderatrice: Roberta Bet. Promossa da: Verona Professional Women Networking

19.30 | online

DONNA, concerto. Giorgia Gallo, voce, Marco Pasetto, fiati, Mario Merra, tastiera, Paolo Castagna, percussioni, Francesco Passarella, basso.

Promosso da: Prospettiva Famiglia: www.oratoriosantacroce.it

23 MARZO

17.30 – 19 | online

LA CREATIVITÀ DELLE DONNE COME ANTIFRAGILITÀ, tavola rotonda. Relatrici: Annamaria Molino, pres. Soroptimist Verona; Augusta Celada, dir. gen. Ufficio Scolastico Reg. Lombardia; Fernanda Nicolis, poetessa; Francesca Rossi, dir. Musei Civici di Verona; Silvia Scaramuzza, relazioni Istituzionali Quid; Marina Vanzetta, cavaliere al merito della Repubblica. Modera: Daniela Cavallo, docente di Marketing Territoriale UniVr. Promossa da: Soroptimist International Club di Verona (capofila), in collaborazione con Artecniche, CPO Interprofessionale, ELLA, Federmanager Verona, Fidapa Verona Centro, Fidapa Verona EST, Fondazione Bellisario Verona.Il link verrà inviato dalle associazioni proponenti.

25 MARZO

16.30 | online

OMAGGIO A FRANCESCA, conferenza. Relatrice: Natascia Tonelli, docente di Letteratura Italiana all'Università degli Studi di Siena e componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del settecentenario dantesco 1321-2021.

Promossa da: Assessorato alla Cultura Comune di Verona e Università di Verona

Info: www.danteaverona.it

