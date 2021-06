​In piazza Bra l'esposizione di auto d'epoca in onore dei Corpi di Stato impegnati nella pandemia

Speciale esposizione in piazza Bra dei mezzi storici dei Vigili del Fuoco, della Polizia stradale, dei Carabinieri, della Croce Rossa dell'Esercito e della Polizia locale. Un tributo a tutti gli uomini e alle donne di Stato che, nell’ultimo anno e mezzo di pandemia, sono stati costantemente in prima linea a servizio del Paese. L’appuntamento è per il 25 giugno, a partire dalle ore 17, in piazza Bra, davanti alla statua di Vittorio Emanuele II.

I veicoli resteranno visibili al pubblico fino alla mezzanotte, in una esposizione d’eccezione, allestita in concomitanza dello spettacolo in Arena ‘Cavalleria Rusticana – Pagliacci’, la prima opera in programmazione della stagione lirica 2021. In esposizione circa una decina di veicoli, tutti d’epoca, tra cui macchine, mezzi di soccorso e di intervento e moto.

La manifestazione è promossa da Historic Cars Club di Verona con la collaborazione del Comune.

Il programma dell’evento è stato presentato dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando insieme al presidente dell’HCC Verona Enzo Mainenti. Presenti il presidente dell'ASI nazionale Alberto Scuro e i carabinieri Andrea Macaccaro e Luca Gagliardelli di ANC Pastrengo – Gruppo Auto Storiche dell’Arma, che ha messo a disposizione alcune macchine per l'iniziativa.

«Un appuntamento particolare – spiega Rando –, che oltre a valorizzare l’auto d’epoca, riconosce uno speciale tributo a tutti i Corpi dello Stato impegnati in quest’ultimo anno sul fronte della pandemia. Una esposizione di circa una decina di veicoli storici, tra cui alcuni mezzi di intervento utilizzati nelle operazioni di soccorso. Un ulteriore opportunità per accrescere fra i cittadini l’attenzione e l’interesse sul mondo del motorismo storico».

«In questo difficile 2021, ancora segnato dalla pandemia – dichiara Mainenti – l'HCC Verona ha deciso di ospitare nel tradizionale evento espositivo in piazza Bra i mezzi storici dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Croce Rossa dell'Esercito e dei Vigili Urbani. Un’esposizione che, oltre a voler essere un saluto alla cittadinanza, rappresenta un omaggio a quanti, durante questo lungo momento di difficoltà, si sono impegnati in prima linea per aiutare la comunità».

