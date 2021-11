"Verona esoterica", visita guidata in città con ascesa in funicolare

Tour con ascensione in funicolare. Un pomeriggio autunnale farà da cornice al racconto di uno degli aspetti più misteriosi della nostra città: le sue origini esoteriche, tra astronomia e significati religiosi pagani e cristiani ancora poco esplorati.

La visita sarà tutta "in altezza", tra il Colle di S. Pietro (al quale accederemo con la funicolare), l'antichissima valle di San Giovanni e le pendici del Monte Castiglione.

Data: domenica 28 novembre

Incontro: ore 14 davanti alla partenza della funicolare

Fine visita: Quartiere di Veronetta

Contributo richiesto: 12 euro, che includono biglietto funicolare

Guida: Daniele Bressan

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando direttamente la guida Daniele via messaggio o whatsapp al numero 347 6437003. La visita guidata si svolgerà in piccolo gruppo, in ambiente aperto, pertanto non è richiesto il Green Pass.

Web: https://fb.me/e/15qzid78n.