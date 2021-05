La Divina Commedia al Giardino Giusti con Alessandro Anderloni

Dante torna a Verona, nella città che gli fu «primo refugio» e «primo ostello». E torna in cammino in uno dei suoi gioielli: il Giardino Giusti. Tre cammini poetici affidati alla narrazione di Alessandro Anderloni, da più di quindici anni studioso e interprete di Dante dalla cui Commedia ha tratto trasposizioni teatrali, musicali e coreutiche. Il 14 giugno, il 5 e il 19 luglio sarà protagonista in prima persona di un monologo itinerante nei luoghi del Giardino Giusti che con questa iniziativa intende onorare il settimo centenario dalla morte di Dante nel 2021.

Dopo la riapertura avvenuta il 30 aprile scorso, il Giardino Giusti sceglie la poesia di Dante, attraverso la voce di Alessandro Anderloni, per inaugurare una nuova stagione di appuntamenti culturali. L’itinerario poetico proposto da Anderloni si ispira al luogo che lo ospita, in tre tappe, quali sono le tre cantiche della Commedia da ognuna delle quali sarà interpretato un canto. Nella corte d'onore all'ingresso del giardino Anderloni proporrà il canto XIII di Inferno, con la straziante scena di Pier delle Vigne nella selva del secondo Girone del settimo Cerchio. Attraversando il giardino all'italiana e giungendo al prato davanti alle cedraie, come un’ideale uscita «a riveder le stelle», il secondo canto proposto sarà il XXX di Purgatorio con l’incontro di Dante e Beatrice nel Giardino dell’Eden del Paradiso Terrestre. Infine, salendo fino al belvedere più alto sopra il Mascherone con lo splendore della vista mozzafiato sulla città di Verona, saremo in Paradiso con il XXXI Canto e la visione meravigliosa del Giardino Celeste: la Candida Rosa dei beati.

Alessandro Anderloni è interprete della Commedia a memoria. In occasione dell’anniversario del 2021 debutterà con molteplici progetti danteschi su prestigiosi palcoscenici italiani. A Verona ha creato e dirige il progetto Dante Settecento che da tre anni onora Dante con centinaia di appuntamenti e migliaia di persone coinvolte, soprattutto con i giovani e i bambini nelle scuole.

Il programma

Il cammino viene ripetuto in tre date: 14 giugno, 5 e 19 luglio

Inizio ore 18.30

Prenotazione obbligatoria con acquisto del biglietto online - link

In caso di pioggia il cammino si terrà negli spazi coperti del Giardino Giusti

Il biglietto dell'evento permette di visitare anche il Giardino Giusti e

l'Appartamento 900 nel corso della stessa giornata

Informazioni e contatti

Biglietto unico: 20 euro + 2,50 euro prevendita

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni

Per info e prenotazioni: info@giardinogiusti.com | giardinogiusti.com/opening

Via Giardino Giusti, 2, 37129 Verona (VR)

