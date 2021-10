"Verona con Dante", tour "teatralizzato" itinerante per le vie di Verona

Messer Durante degli Alighieri, ma per tutti Dante, sarà la guida speciale che vi porterà a conoscere la Verona del 1300 dove fu a lungo ospite. Vi parlerà di persona dei luoghi che frequentò e dei personaggi che conobbe e di cui scrisse nel suo capolavoro: la Divina Commedia. L’attore Stefano Paiusco interpreta Dante in un tour "teatralizzato" itinerante per le vie di Verona.

Appuntamento il 31 ottobre 2021 alle ore 16.30 a Verona presso Porta Borsari.

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/verona-di-dante/.

