Verona corre con l'esercito

Dopo due anni ritorna l’appuntamento in Piazza Bra venerdì 6 maggio alle 5.30, per allenarsi e correre con i militari dell’esercito e consolidare il rapporto tra cittadinanza e forze armate. L’allenamento, di preparazione alla 39esima Straverona, si svolgerà su due percorsi cittadini di 10 e 6 chilometri per i runner mentre per i camminatori sarà disponibile un percorso di Nordic Walking sotto la guida di Sara Valdo, atleta professionista e istruttrice qualificata.

Per partecipare gratuitamente e assicurarsi il doppio gadget in omaggio e il ristoro finale è necessario iscriversi attraverso il sito https://www.eventbrite.it/e/319994792037. L’evento è limitato a 100 partecipanti e in caso di necessità di bastoncini per il Nordic Walking, sarà possibile prenotarli gratis telefonando al 3488554695. Tutti le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Straverona Running.