Visita guidata: "Verona e il commercio dell’amore"

Quello che viene definito il mestiere più antico del mondo (ma che tale non è) ha accompagnato l’intera storia della nostra città, spesso tenendosi in disparte, altre volte salendo alla ribalta delle scene, solitamente per episodi non molto felici. Certo, le nostre “lucciole” non hanno il fascino che circondava le cortigiane veneziane, ma con questa passeggiata scoprirete aspetti, personaggi e aneddoti davvero inaspettati!

Date: venerdì 11 febbraio ore 19, sabato 12 febbraio ore 19, dom 13 febbraio ore 19.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Sara (347 1732837)

Dall’11 al 14 febbraio Assoguide Verona sarà partner ufficiale di Verona in Love 2022 per l’organizzazione di visite guidate dedicate al mito romantico di Verona! Esplorate le nostre proposte e prenotate contattando le nostre guide. Se ami qualcuno…portalo a Verona!

Web: https://veronacityguide.it/verona-in-love-2022/.