Domenica 18 dicembre 2022 torna l'attesissimo appuntamento con "Verona Città magica" nella splendida Porta Palio. Una fitta giornata di conferenze che da varie angolazioni tratteranno il tema del sacro e dei santuari italici, tra materia e luce. Arte, architettura, storia, archeologia, filosofia e psicanalisi attraverso le voci di studiosi e ricercatori d'eccezione, presentati da Nicolò Brenzoni.

A rallegrare la giornata di studi il banchetto del solstizio offerto dalla confraternita del radicchio rosso all'ora di pranzo e un buon vin brulé in chiusura lavori. Esposizione d'arte di Alessandro Guardini e Tiziana Argeri. Libri editi da "La vita nova" e il fumetto "La città magica, una guida per perdersi a Verona" di La Via-Pellini-Scapini ed. QuiEdit. Da non perdere!

Web: https://scapinimaps.wordpress.com/