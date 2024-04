"Verona Blues" al Teatro Laboratorio

Venerdì 19 aprile e sabato 20 aprile con inizio alle ore 21 il Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a) ospita la prima rassegna Verona Blues che vedrà sei Blues band alternarsi in due serate. Venerdì 19 aprile in scena Jessita Mc Kinney & Color of Blues - Hammond on Fire - Andy Haze Blues Band. Sabato 20 aprile: Julia Da Campo & Sitarvala - Vincent Maria Favoris Trio - Letizia Micheli & The Bad Boys.

Parteciperanno molti musicisti, tra questi: Jessita Mc Kinney voce, Letizia Micheli voce, Goldyne voce, Andy Haze chitarra, Julia Da Campo chitarra, Eugenio Curti chitarra, Steve Art guitar, Sitarvala sitar, Giorgio Peggiani voce e armonica, Vincent Maria Favoris voce e armonica, Daniele Scala organo, Pentaton organo, Bruno Marini sax e organo, Gianni Sabbioni basso, Chubby John basso, Erik basso, Lele Zamperini batteria, Alberto Olivieri batteria, BC Bag batteria.

Ingresso unico 10 euro: www.teatroscientifico.com

Jessita Mc Kinney / foto ufficio stampa Teatro Laboratorio