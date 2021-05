Happy Birthday Giò Zampieri: appuntamento speciale con il sound di "Verona Beat"

Diciott'anni di Verona Rock, ideazione e direzione di Verona Festival; organizzazione dei concerti in Arena di Tina Turner, Neil Young, Sting (due volte), Lucio Dalla, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Rod Stewart, Paco De Lucia, David Byrne, Ray Charles e Dire Straits; e poi, in altre location, di Gino Paoli, Eric Clapton, Elton John, Jethro Tull, Masini, Joe Cocker, Michael Jackson, Litfiba, Ramones, Iggy Pop; lo Smaila’s a Lazise e infine Verona Beat. Questa in sintesi la carriera del promoter Giò Zampieri, che domenica 30 maggio alle 12.30 festeggia il suo settantunesimo compleanno al 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise. Sarà un evento aperto a tutti dal titolo “Happy Birthday Giò” con la Rugantino Band di Marco Attard.

“A pranzo con Verona Beat” prende dunque due piccioni con una fava, unendo la convivialità della manifestazione sessantiana itinerante in memoria di Renato Bernuzzi, alla festa per il suo organizzatore. Prenotazioni al 348 6621113. Ogni settimana al pranzo in allegra compagnia per rievocare Verona la “Liverpool italiana”, Giò rivolge un pensiero collettivo al cantante icona del beat veronese scomparso lo scorso novembre. Intanto, si prospetta il prossimo spostamento al sabato sera degli eventi beat. Poi, con l’estate, inizierà il Verona Beat in Tour che toccherà i maggiori Comuni della provincia scaligera.

È in cantiere pure un Veneto Beat con celebri eroi degli anni Sessanta, come Delfini, Ragazzi dai capelli verdi, Rangers Sound, Uragani e altri. Il 28 agosto il Teatro Romano ospiterà il clou della manifestazione con i protagonisti nazionali e locali dell’epopea beat. Il cast è quasi completato, con molte sorprese, reunion eclatanti e ospiti stranieri. Sarà un evento storico, purtroppo per il momento a numero limitato di spettatori.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat.

Prenotazioni al 348 6621113

