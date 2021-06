Torna Bandiera gialla a Verona Beat 2021 con la Rugantino 

Sabato sera 26 giugno alle 20.15, al ristorante pizzeria 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise, l’edizione 2021 di Verona Beat in memoria di Renato Bernuzzi ripresenta la gara tra canzoni degli anni Sessanta, Bandiera gialla, che la Rugantino Band di Marco Attard proponeva con enorme successo al mitico albergo Rosetta di Peschiera. Protagonista diventa il pubblico, che voterà per acclamazione la prima vincitrice del torneo tra un gruppo di sei canzoni.

«Finita l’epoca del Rosetta, abbiamo pensato che fosse un peccato non riprendere i riti di successo, che tanto coinvolgevano il pubblico. E quale posto migliore del 2 Laghi, che offre buona cucina in grandi spazi aperti, carezzati dalla brezza dei due laghetti?», spiega Marco Attard, la voce storica veronese dei Tornados di Mario Poletti, Gianmaria Mingoni, Livio Cech, Bill Pitner e Giorgio Bronzato, quelli che nel 1967 al teatro Corallo surclassarono l’Equipe 84. La vita di Marco si spostò poi in Olanda con i Gatti neri, per poi rientrare in Italia per lavorare nel settore alberghiero. Poi, negli anni ‘80 il ristorante Rugantino a Lazise, dove nacquero l’omonimo Premio e la band, che continuò a mietere allori all’albergo Rosetta di Peschiera.

Oggi la formazione aggiunge alla voce di Attard, la chitarra del nuovo entrato Valerio Zampieri, la batteria di Leonardo Ferrari, le tastiere di Ivo Borchia e il basso di Marco Prando. Il segreto del loro successo si basa sul repertorio di grande impatto e sulla capacità dinamica di interagire con il pubblico.

Informazioni e contatti

Per prenotare telefonare al promoter Giò Zampieri al 348 6621113, o a Attard al 366 1203858.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat.

