Verona Beat in tour con Voltavia e Rugantino

Paolo Taddei (chitarra), Paolo Lovat (basso), Giandomenico Perlini (batteria), Giovanni Zanini (voce e chitarra) sono i Voltavia, protagonisti della serata "Verona Beat" in tour di venerdì 26 novembre alle 20.15 alla osteria con pizza Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Il promoter Giò Zampieri presenta questa band professionale che si descrive così: «La musica per noi è divertimento puro. Da vent'anni suoniamo per chi ha voglia di unirsi a noi per divertirsi. Nel nostro repertorio c’è un po’ di tutto, dal rock alla dance, dal punk al pop, dagli anni Sessanta al rhythm and blues». Lovat è più noto come fonico, che come bassista, avendo lavorato per Cocciante, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Battiato, Elvis Costello, Ligabue, Mia Martini e tanti altri, oltre che per la stagione lirica all’Arena di Verona.

Sabato sera (27 novembre) al ristorante Rio del Berfis in Zai alle 20.15 diventa protagonista della cena musicale di "Verona Beat" in tour la Rugantino Band di Marco Attard (voce), Ivo Borchia (tastiere), Leonardo Ferrari (batteria), Marco Prando (basso) e Jason Zaglio (chitarra).

Attard non ha bisogno di presentazioni, essendo un punto di riferimento musicale veronese che festeggia in questo periodo i suoi sessant’anni di carrierea musicale. Con i Tornados prima e la Rugantino Band, nata all’omonimo ristorante di Lazise negli Ottanta, per proseguire poi all’hotel Rosetta di Peschiera e infine costantemente in tour con gli amici musicisti ed il nipote chitarrista per divertimento e per beneficenza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.