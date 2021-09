Verona Beat in tour a San Peretto di Negrar sabato sera

Prezzo non disponibile

Il tour di Verona Beat ama la Valpolicella. Sabato sera, 25 settembre 2021 alle 21.15, la Rugantino Band guidata da Marco Attard propone la sua storia della musica beat e pop, che ha riscosso tanto successo in Veneto e Lombardia, alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar. Marco Attard (voce e chitarra), vero frontman, è in grado di coinvolgere chiunque con le sue doti vocali e di entertainer.

I coprotagonisti sono Ivo Borchia (tastiere), Marco Prando (basso), Valerio Zampieri (chitarra) e Leonardo Ferrari (batteria). Equipe 84, Dik Dik, Beatles, Eric Clapton, Queen e molto altro sono la colonna sonora della cena “open taste” per tutti i gusti, da carne, a pesce, a pizza. Giò Zampieri, che parteciperà come promoter al Carnevale autunnale in piazza San Zeno con le sue Verona Beat, Verona Rock e Veneto Beat, crede molto alla sua valorizzazione artistica della Valpolicella, visto che anche lui ci vive ed è personalmente coinvolto.

Informazioni e contatti

Prenotazioni al 348 662113.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.

