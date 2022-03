Riparte Verona Beat con i Voltavia

Verona Beat riparte venerdì sera (4 marzo 2022) dalle 20.15 con i Voltavia all’osteria pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. «Abbiamo sofferto il fermo forzato delle attività di divertissement per le note restrizioni che hanno scoraggiato il pubblico dall’uscire di casa”, sottolinea il promoter Giò Zampieri, che aggiunge: «Finalmente la situazione è migliorata e si può ricominciare a vivere in spensieratezza. Noi di Verona Beat ci sentiamo una comunità dedita al divertimento ed abbiamo scelto la Vecchia Rama, dove io avevo creato 20 anni fa un music hall».

I Voltavia raccontano di sé: «La nostra band nasce più di vent’anni fa con una comune passione, la musica, che per noi è divertimento puro. Ci divertiamo a suonare in tutte quelle occasioni nelle quali incontriamo chi come noi ha voglia di divertirsi ed abbiamo coinvolto decine e decine di persone con il nostro repertorio di cover fatto di successi italiani ed internazionali, che spaziano dal rock alla dance, dal punk al pop, dagli anni Sessanta al rhythm and blues».

La formazione veronese vede Giovanni Zanini, frontman del gruppo dalla voce potente e virtuosa, un vero talento capace di coinvolgere e appassionare il pubblico, come fa fin da bambino, quando partecipava a concorsi canori di cui esistono ancora alcune registrazioni. Paolo Taddei è un chitarrista appassionato, sempre pronto ad avventurarsi in nuove sfide con i suoi strumenti a corda, passando dall’hard rock dei Led Zeppelin al suono mediterraneo del suo mandolino modificato con pickup Telecaster. Giandomenico Perlini, ritmica poliedrica del gruppo, sa fondersi nei vari generi proposti senza diventare mai invadente. Festoso e sorridente sa far ballare il pubblico. Paolo Lovat, bassista per passione, fonico di professione. Sul palco si affida con piacere e divertimento ai bravi colleghi fonici.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.