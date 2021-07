Parte a Cerea il tour estivo di Verona Beat

Parte sabato 24 luglio alle 20.30 da Cerea in piazza Matteotti il tour estivo di Verona Beat 2021. «Abbiamo scelto Cerea per il battesimo del tour 2021 perché gli altri anni prima della pandemia ci ha portato fortuna», sottolinea il promoter Gió Zampieri, che spiega: «il sindaco Marco Franzoni e l’assessore alla Cultura, Matteo Lanza, hanno voluto fortemente la nostra storica manifestazione a Cerea, dove realizzeremo la tappa inaugurale del tour. Il pubblico ceretano è sempre stato molto partecipativo ed entusiasta, dando una grande risposta alla musica degli anni Sessanta e Settanta. Poi ci aspettano tante tappe in tutta la provincia con la variopinta ed allegra carovana di Verona Beat».

Il vernissage del tour è affidato a Dragon Fly, Pop Crack Band e Riders, con l’ospite d’onore Gigi Venturini, chitarrista e cantante delle Ombre. I Dragon Fly traggono le loro origini dalla zona di Colognola ai Colli, con l’ex sindaco Alberto Martelletto all’organo Hammond e pianoforte, Andrea Gotti alla voce, Gigi Verzin al basso, Fernando Reale alla batteria e Mario Ferretto alla chitarra.

La Pop Crack Band nasce da Maurizio Bello, cantante e chitarrista, che nella sua carriera professionistica ha girato l’Italia con il nucleo originario dei Crack, facendo da spalla a Pfm, Pooh, Lucio Dalla e Nomadi. Oggi la formazione vede ancora Maurizio Bello a chitarra e voce, Patrizio Bello alle tastiere, Pavel Ivanov alla chitarra e Nicola Vesentini al basso. I Riders sono nati ad Avesa al debutto degli anni Sessanta con i pezzi strumentali degli Shadows. Carletto Gazzabelli è un sopravvissuto della formazione originale, che oggi vede al suo fianco Andrea Strazieri alla batteria, Gigi Verzin al basso e Maurizio Bello a chitarra e voce. Tanta buona musica per ritrovare serenità dopo un periodo da dimenticare.

